Vichřice má čtvrtou oběť. Muž nepřežil vycházku do lesa u Lipin

Střední Čechy – Hodně přes tisíc zásahů, přičemž u jednoho z nich byla potřebná i pomoc zdravotníků, když se na Mělnicku zranil dobrovolný hasič (byl převezen do nemocnice se zlomeným žebrem). Takové je prvotní ohlédnutí středočeských hasičů za frmolem, který jak profesionálům včetně pěti podnikových jednotek, tak příslušníkům dobrovolných sborů v neděli přineslo meteorology předem ohlášené řádění silného vichru. Zátěž, která s tím byla spojena, hodnotí hasiči jako extrémní; pořádně máknout – a to nejen při likvidaci stovek popadaných stromů – bylo třeba od noci do noci. Doslova.