/FOTOGALERIE/ I když se poryvy větru proti pondělku poněkud zmírnily, na mnoha místech okresu vichr působil problémy i v úterý 11. února. Například v centru Benešova hasiči pracovali na střeše dvou osmipatrových paneláků. „Vítr utrhl plechy a ty hrozily pádem dolů, na chodce a zaparkovaná auta,“ popsal situaci starosta Sboru dobrovolných hasičů Bedrč Martin Goby. Střechu poškodil vítr i na novostavbě rodinného domu v poříčské ulici V Chaloupkách.

Odstraňování následků řádění větru v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Práci, s níž původně ani nepočítali, měli také dělníci na stavbě dopravního terminálu v benešovské Nádražní ulici. Silný nárazový vítr se tam opřel do plechového, mobilního ohrazení staveniště a převrátil ho na bok. „Jel jsem právě kolem a ohrada se zřítila do staveniště, ne na silnici. Fakt to bylo velké štěstí,“ svěřil se Jindřich, známý autora článku, jemuž svěřil se svým štěstím.