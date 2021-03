Jenže současná jídelna těm všem nabízí u stolů pouze 40 míst k sezení. A pokud by se k tomuto stavu přidala vzhledem k pandemické situaci ještě nutnost dodržovat rozestupy, klesá kapacita jídelny možná až na polovinu. „Děti tak mají na oběd zhruba jen deset minut a už musí pouštět ke stolům své spolužáky,“ popsal starosta Zdeněk Pekárek.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Tato situace se ale brzy změní. „Budujeme přístavbu jídelny základní školy,“ potvrdil starosta s tím, že v současné době má stavebník za sebou práce na základech. Městys za dílo zaplatí 6 milionů korun, 1,3 milionu pak získá díky programu rozvoje venkova z dotací.

Po dokončení přístavby se kapacita jídelny zvýší o dalších až 70 míst. To by už měl být dostatečně velký prostor pro potřeby školního stravování a podle Pekárka by to mělo stačit i při tom, že by kvůli hygienickým normám musely být stoly dál od sebe.

Nové prostory školní jídelny ZŠ Divišov by měly začít sloužit od nového školního roku 2021/2022.