Známé a v Deníku popisované případy zamýšleného stavění obřích větrníků se týkaly lokalit u Struhařova, Načeradce nebo Ješetic. Ale úplně první případ se odehrával a nejspíš stále trvá, u Kozmic. Úsilí investorů zajímajících se o vyvýšeninu nad obcí zvanou Bařiny, sahá až do roku 2008.

Místní byli od začátku proti

Tehdy začala firma Vítr přípravy ke stavbě větrníku poblíž hranice katastrů Kozmic a Teplýšovic a sepsala smlouvu s Kozmicemi. V roce 2014 společnost Vítr požádala o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby větrné elektrárny, příjezdové komunikace a přípojky. Ale teprve v roce 2020 Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov oznámil pokračování územního řízení.

Podpora Tříkrálové sbírky roste. Dárci letos opět podpořili sociální služby

Mezitím se lidé v obcích a osadách v okolí zamýšlené stavby proti zařízení výrazně vymezovali. Důvod? Od místa budoucího větrníku to k jejich domovům má být jen několik set metrů. K prvním domům v Kozmicích 600 a o sto metrů dál do Kácovy Lhoty. O devět set metrů dál leží zase Teplýšovice. Rousínov je vzdálený kilometr a o dalších pět set metrů dál Zálesí.

Obavy budí především hluk

Větrník s tubusem vysokým 90 metrů a třílistou vrtulí, která dosáhne až do 150 metrů, by byl vidět ze širokého okolí. Také proto se odpůrci obávají třeba i jeho stínu nebo záblesků od slunce odrážejícího se od lopatek. „Vadí nám, že by předimenzovaná elektrárna měla stát v blízkosti obce a narušovat krajinný ráz. Obáváme se především hluku, který půjde od lopatek,“ uvedl Martin Kozel ze sdružení Občané za zachování životního prostředí.

Sokolové zahájili plesovou sezónu v Choceradech. Na plese vystoupily i mažoretky

„Chápu obavy občanů. Hluková studie a také EIA byla kladná a dodali jsme i všechna ostatní požadovaná aktualizovaná stanoviska. Bez nich bychom žádost o umístění stavby nepodávali,“ kontroval Martin Vojáček, jednatel společnosti Max Bögl Ostwind CZ, k níž patří firma Vítr.

Protesty občanů k úplnému zastavení záměru nestačily

Celá kauza začala před mnoha lety tím, že tehdejší starosta Kozmic Josef Veleba podepsal s investorem smlouvu, na jejímž základě část zisku z výroby elektřiny získá obec. Milion korun hned a po dobu dalších dvaceti let 200 tisíc korun ročně. Celkem tedy 5 milionů. Ale samozřejmě se při smlouvě nezapomnělo ani na sankce. Úhrada nákladů, pokud by právě obec zavinila krach záměru, by šla za Kozmicemi. Také kvůli tomu současná starostka Helena Matoušková deklaruje, že respektuje rozhodnutí předešlého zastupitelstva.

Masopust v Pyšelích letos navštívil i prezident Petr Pavel s manželkou Evou

Protesty občanů, včetně dvou petic k úplnému zastavení záměru nestačily. Starosta sousedních Teplýšovic, jejichž obyvatelé dokonce demonstrovali svůj nesouhlas před obecním úřadem v Kozmicích, vyjádřil zklamání. „Jak je vidět, k zastavení procesu nevede ani lavina protestů,“ poznamenal Josef Škvor. V jaké fázi výstavba větrníku na začátku roku 2024 je, představitelé obou obcí neví. „Větrník tu naplánovaný je, nebráníme se tomu,“ dodala starostka Kozmic Helena Matoušková v úterý 29. ledna.