Právě proto její ordinace přistoupila na objednávkový systém, ale dál ošetří i akutní případy. Díky těmto změnám se před ordinací fronta netvoří, i když práce příliš neubylo.

Změnou pro chovatele je i to, že nemohou využívat čekárnu. Protože se však nyní více bojí nákazy a jsou i nervozní, z míry je to příliš nevyvádí. Také doprovod zvířete samozřejmě musí mít ochranné prostředky, obličejovou roušku a rukavice. Mají je i veterináři, i když, jak poznamenala Daniela Mustafa Ali, jejich zajištění bylo velmi obtížné.

„Přísun klientů je teď regulovaný, i když se samozřejmě může stát, že přijedou dva, tři akutní případy a lidé pak musejí počkat, než se na ně dostane, venku,“ sdělila Daniela Mustafa Ali. Tak jako například v humánních nemocnicích, také veterináři některé preventivní zákroky odložili.

Nákazy koronavirem se přesto Daniela Mustafa Ali příliš neobává. Dobře informovaná odbornice totiž ví, že až osmdesát procent onemocnění probíhá lehkou formou a navíc ani nespadá do rizikové skupiny.

„Nákazy se obáváme víc proto, že bychom museli ordinaci zavřít. A to by byl problém,“ přiznala Daniela Mustafa Ali s tím, že jí v poslední době docela dojalo to, jak někteří klienti projevili starost i o zaměstnance ordinace. „Ptali se, jestli máme ochranné prostředky jako jsou dezinfekce a roušky. Ty nám pak také přinesli,“ dodala.

S přijímáním opatření nařízených vládou příliš práce neměl votický veterinář Karel Bechyně. „Hned 16 . března jsem na výzvu vlády ordinaci zcela zavřel. Je mi sedmdesát let a tak spadám do rizikové skupiny a poslechl jsem výzvu, aby lidé 65+ raději nevycházeli,“ vysvětlil.

Nejspíš příští týden svou ordinaci už znovu otevře. „Budeme dbát na to, aby lidé měli roušky a rukavice a do čekárny jim dáme také dezinfekci,“ uvedl a připomněl, že klienty u vchodu leták upozorní, aby do ordinace vstupoval se zvířetem vždy pouze jeden člověk.

To vlašimskému veterináři Jiřímu Smrčinovi nový koronavirus jeho profesní život příliš nezasáhl. „Život se mi změnil jen nepatrně. Klientů mám pořád stejně, proto jsme ani nemuseli upravovat ordinační hodiny,“ připomněl s tím, že se nákazy Covidu-19 od chovatelů příliš neobává.

Také benešovský veterinář František Minks má i v době pandemie profesní život stejný, jako před propuknutím krize. „V ordinaci už nemám takový provoz jako dříve,“ přiznal. „Mám už jen stálý okruh starších zákazníků a provádím pouze vakcinaci a prevenci,“ vysvětlil s tím, že nové zákazníky, kteří se na něj obracejí, odkazuje na veterinární kliniky, které mají moderní vybavení.