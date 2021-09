Výhodou Benešova je podle místních lidí blízkost Prahy i dobré spojení směrem na východ na Moravu nebo na jih do zahraničí. Podle Potužákové jsou obyvatelé města hrdí na sternberskou zlatou hvězdou na modrém poli, znak Benešova.

Místní lidé vnímají Benešov jako přiměřeně velké město s dobrou občanskou vybaveností, kde je možné všude dojít pěšky. Vyplývá to z veřejného průzkumu, který se uskutečnil na začátku léta. Cílem bylo zjistit vnímání města jeho obyvateli i návštěvníky, a to včetně současné komunikační strategie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.