V pořadí čtvrté Veřejné fórum 2023 se uskuteční v pondělí 9. října v Kulturním domě Karlov, kde se v pět odpoledne sejdou ti, kteří se zajímají o budoucnost svého města. Kromě hovorů o budoucnosti se účastníci dozví také to, v jaké fázi realizace jsou témata diskutovaná loni.

Veřejné fórum v Kulturním domě Karlov v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Akce s podtitulem Benešov – naši budoucnost tvoříme společně bude probíhat formou rozdělené debaty u osmi tematických stolů. Vyústěním pak bude vytipování deseti nejzásadnějších témat z rozvoje města. Těmito výstupy se pak bude zabývat vedení města a zohlední je v dalším rozhodování,“ uvedla Tereza Lípová odpovědná na radnici za kontakt s veřejností s tím, že cílem fóra je získání zpětné vazby i sběr podnětů od těch, co ve městě žijí nebo podnikají. Je totiž určeno jak jednotlivcům, tak spolkům, zájmovým sdružením či podnikatelům.

Z Veřejného fóra 2022:

Kromě hovorů o budoucnosti se účastníci dozví také to, v jaké fázi realizace jsou témata diskutovaná loni. Tehdy se nejvíc mluvilo o modernizaci základních škol nebo rozvoji lokality někdejších Táborských kasáren. Kolik obyvatel Benešova tentokrát do Kulturního domu Karlov dorazí, není jasné. Jak moc je zajímají věci veřejné však ukázalo Veřejné fórum loňské, kdy do kulturáku cestu našla jen stovka lidí.

TÉMATA VEŘEJNÉHO FÓRA 2023

1. Územní rozvoj města, bydlení

2. Životní prostředí

3. Doprava, bezpečnost

4. Místní ekonomika, podnikání

5. Vzdělávání, výchova, školství

6. Kultura, cestovní ruch, volný čas, sport

7. Sociální prostředí, zdraví

8. Stůl mladých - pohled mladé generace na kvalitu života ve městě