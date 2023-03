Po kliknutí na konkrétní autobus je možné zjistit informace o aktuálním zpoždění a předpokladu příjezdu do následujících zastávek. Malé vyskakovací okno pak uživateli prozradí informace o aktuálně nasazovaném vozidle.

Novinka MHD v Benešově: žlutomodré minibusy Isuzu zaujmou na první pohled

Ani to ale nepomůže spojům v případě prací v ulicích Benešova, například rekonstruované Jiráskově ulici. Do ní od dopravního terminálu po křižovatku s Husovou ulicí u gymnázia od začátku března až do pátku 30. června linky MHD 1, 2 a 3 nezajedou. Budou však zastavovat nedaleko původní zastávky u gymnázia, a to v Husově ulici u budovy čp. 653, která stojí poblíž Základní školy Jiráskova.