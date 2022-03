„Je pro nás prioritou, aby doprava v kraji byla pro občany co nejkomfortnější. Jsem proto rád, že lidem z oblasti Vlašimska a Posázaví přinášíme výhodnější jízdné a lepší časovou návaznost,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

Ceny jízdného, trasy i čísla linek. Středočeské cestující čekají od pátku změny

Integrace se dotkne 80 obcí. Vedle už zmíněných nových linek přibude i páteřní linka 406 Praha – Vlašim – Čechtice - Pelhřimov. Díky integraci se propojí v rámci spolupráce krajů tarifní přesahy na mezikrajských linkách středních Čech a kraje Vysočina.

„Pro cestující tyto přesahy konkrétně znamenají, že na jeden předplatní kupon budou moci jet ze středních Čech například do Pelhřimova nebo Ledče nad Sázavou,“ připomněl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar.

Schéma tarifních pásem Pražské integrované dopravy.Zdroj: PID

Integrace Vlašimska a Posázaví přinese nové možnosti cestování i pro Pražany, kteří do této oblasti míří na výlety nebo na chaty a chalupy.Sledováním polohy vozidel si mohou cestující na webu či v mobilní aplikaci PID Lítačka snadno ověřit, kde se jejich autobus nachází nebo zda jede přesně na čas.

Nové a upravené autobusové linky PID

Linky 796 a 797 – Soběhrdy, Přestavlky, Vranov

Dopravní obsluha obce Soběhrdy bude nyní zajišťována výhradně autobusovou linkou 796. Tato linka je zajišťována v trase Benešov – Soběhrdy – Mezihoří – Vranov – Přestavlky – Čerčany – Pyšely. Linka je provozována v pracovní dny v intervalu zhruba dvě hodiny, o víkendu třemi spoji za den.

Většina spojů na lince zajíždí do obce Mezihoří. V úseku Čerčany – Pyšely jsou provozovány pouze vybrané spoje linky.

V Čerčanech a v Benešově je zajištěna návaznost na odjezdy a příjezdy vybraných vlakových spojů ve směru na Prahu.

Tato linka bude provozována vybranými spoji za den. Spojení Vranova a Chocerad bude zajišťováno linkou 797. Tato linka bude provozována vybranými spoji za den.

Linky 770 a 798 – Petroupim, Teplýšovice, Kozmice

V úseku Benešov – Ostředek budou nyní provozovány výhradně dvě autobusové linky 770 a 798. K již existující severní větvi provozované jako linka 770 v trase Benešov – Petroupim – Teplýšovice – Kozmice – Ostředek – Choratice – Xaverov – Sázava přibude jižní větev, linka 798 v trase Benešov – Boušice – Dlouhé Pole – Okrouhlice – Čeňovice/Kochánov – Teplýšovice – Čakov – Ostředek.

Linka 770 je provozována v pracovní dny v intervalu dvě hodiny a o víkendech třemi páry spojů. V obci Ostředek je na každý spoj této linky zajištěn garantovaný přestup na linku 402 ve směru Praha a Zruč nad Sázavou a na linku 483 ve směru Chocerady a Divišov. Linka je provozována všemi svými spoji přes Teplýšovice.

Linka 798 je provozována v pracovní dny zhruba v intervalu tři hodiny a o víkendech dvěma páry spojů. Oproti současnému stavu je linka prodloužena z Čakova až do Ostředku. Vybrané spoje linky neobsluhují Věřice a Čeňovice, ale zajíždějí do obce Kochánov.

Linky 483, 790, 791 a 793 – Divišov

Páteřní dopravní obslužnost oblasti zajišťují nově dvě páteřní linky 483 a 791. Linka 483 je provozována v trase Chocerady – Ostředek – Divišov a dále vybranými spoji v trase Drahňovice – Zdebuzeves – Psáře – Nemíž – Tehov – Vlašim. Druhá linka 791 je provozována v trase Benešov – Struhařov – Divišov – Český Šternberk.

Linka 791 je provozována v pracovní dny v intervalu dvě hodiny, o víkendu třemi spoji za den. V Divišově jsou zajištěny návaznosti mezi touto linkou a novými linkami 790 a 791 ve směru na Vlašim. Jelikož se linky v Divišově křižují, je tak zajištěno spojení mezi nimi pomocí garantovaných přestupů. Na většinu spojů linky 791, a to jak ve směru od Českého Šternberka, tak od Struhařova je zajištěna návaznost na linky ve směru na Vlašim. Stejně tak je tomu ve směru z Vlašimi, kdy naopak linka 791 na linky od Vlašimi vyčkává a zajišťuje tak spojení do obcí na silnici II/111.

Linka 483 je provozována v trase Chocerady – Vodslivy – Ostředek – Třemošnice – Divišov a dále vybranými spoji v trase Drahňovice – Zdebuzeves – Psáře – Nemíž – Tehov – Vlašim. V obci Ostředek je na každý spoj linky 483 zajištěn garantovaný přestup na linku 402 ve

směru Praha a Zruč nad Sázavou a na linku 770 ve směru Benešov a Sázava. Linka zajišťuje spojení Divišova s Prahou.

Spojení do Vlašimi zajišťují souběžně linky 790 (Divišov – Všechlapy – Libež – Vlašim) a 791 (Divišov – Slověnice – Bílkovice – Radošovice – Vlašim). Linky je provozována zhruba v intervalu dvě hodiny a dvěma páry spojů o víkendech.

Linky 402, 483, 770 a 798 – přestupní uzel Ostředek

K již existující centrální přestupní zastávce v obci Ostředek je ke stávajícím linkám 402 a 770 přidána páteřní linka 483, která zajišťuje napojení Divišova a Chocerad.

Tyto tři linky mají ve většině svých spojů stejný čas příjezdu do zastávky Ostředek u hasičské zbrojnice. Je zde zajištěna garantovaná návaznost, tedy cestující si může mezi třemi autobusy libovolně přestoupit a pokračovat ve zvoleném směru. I když autobusy přijíždějí ve stejný čas, přestupy jsou zajištěny garantovaně. Jednotlivé autobusy na sebe tedy vyčkávají při případném zpoždění.

Propojením těchto tří linek je zajištěn přesto mezi relacemi linky 402 Praha – Ostředek – Zruč nad Sázavou – Čáslav, 483 Chocerady – Ostředek – Divišov (- Vlašim) a 770 Benešov – Teplýšovice – Ostředek – Sázava.

Kromě těchto tří linek je na Ostředku ukončena linka 798, která přijíždí od Čakova a je ukončena v zastávce u obecního úřadu.

Linky 791 a 799 – Struhařov

Napojení obce Struhařov na okolní města zajišťuje páteřní linka 791 v trase Benešov – Struhařov – Divišov – Český Šternberk. Linka je provozována v pracovní dny v intervalu dvě hodiny a o víkendech vybranými spoji. Vybrané spoje linky zajíždí do Třebešic do obce a k bývalé zotavovně Červánky v Českém Šternberku. V obci Divišov je zajištěna návaznost na linky 791 a 793 ve směru z/do Vlašimi.

Druhou linkou je 799, která je provozována ráno a odpoledne v trase Benešov – Černý les – Pecínov – Budkov – Struhařov – Bořeňovice – Býkovice – Takonín (- Bílkovice) – Chotýšany – Divišov – Vlašim. Dochází ke zřízení zcela nových zastávek v osadách Budkov a Pecínov. Jako jediná linka bude nyní zajišťovat obsluhu zastávky Chotýšany v obci.

Linky 483, 487 a 794 – Kácov, Tehov, Kostelík

Spojení mezi Kácovem a Vlašimí zajišťuje nadále páteřní linka 487, jejíž trasa se nemění.

Obsluha Psářů a Nemíže bude zajištěna linkou 483, která je provozována v trase Vlašim – Pavlovice – Kladruby – Tehov – Nemíž – Psáře – Zdebuzeves – Radonice – Šternov – Drahňovice – Divišov – Ostředek – Chocerady. Link zajišťuje napojení obcí na Vlašim a na Divišov. Oproti současnému stavu je mírně posílena ranní relace ze Zdebuzevse a Radonic do Vlašimi.

Pro obsluhu Tichonic, Soušic, Střechova a Dalkovic je zřízena linka 794, která je provozována v trase Vlašim – Řimovice – Zdislavice – Javorník – Trhový Štěpánov – Dalkovice – Střechov –

Soušice – Tichonice – Kácov. Na linku jsou rovněž začleněny i školní spoje do zbizubské místní části Vranice a chabeřické místní části Holšice.

Trolejbusy do Polabí jsou znovu v procesu, trať se má stavět od příštího roku

Linky 453, 455 a 758 – Postupice, Popovice, Veliš, Louňovice pod Blaníkem

Součástí již provozované linky 453 Vlašim – Veliš – Louňovice p. Blaníkem – Kamberk – Mladá Vožice budou nově spoje v trase Postupice-Veliš,rozc.-Vlašim. Nově bude spuštěn provoz páteřní linky 455 v trase Benešov – Postupice – Louňovice p. Blaníkem – Mladá Vožice / Načeradec. Součástí linky je i školní spoj z Dobříčkova. Primární trasu do Mladé Vožice budou doplňovat vybrané spoje do Načeradce. Dochází k časovým prokladům mezi Mladou Vožicí a Louňovicemi, kde je mezi vybranými spoji zajištěn přestup mezi sebou a na vybrané spoje linky 550 (Olbramovice – Votice – Louňovice p. Blaníkem – Vlašim).

Druhou novou linkou je 758, která bude provozována v trase Benešov – Popovice – Postupice. Oproti současnému stavu je zajištěn ranní spoj do Kondratic s přestupem na linku 553 do Jankova a zajíždění do Miroslavi a Chudláze.

Linky 455, 458, 841, 848 a 849 – Načeradec, Lukavec, Pravonín

Primární spojení Lukavce a Načeradce s Vlašimí bude zajišťovat linka 458 v trase přes Kondrac a Křížov. Linka zajišťuje hlavní spojení a ve Vlašimi budou vybrané spoje pokračovat jako linka 406 ve směru na Benešov a Prahu nebo na ni budou navazovat. Na jih od Načeradce pokračuje linka přes Vračkovice, Horní Lhotu a Dolní Lhotu na Lukavec, Velkou Chyšku a Pacov. Součástí linky jsou i spoje do Daměnic. Pro spojení Načeradce a Vlašimí lze rovněž využít linku 848 přes Pravonín a Vracovice nebo linku 849 přes Pravonín, Jeníkov a Zdislavice. Linka 849 zajišťuje primárně napojení Miřetic, Jeníkova a Chmelné a bude nově provozována o víkendu častěji.

Napojení přes Louňovice pod Blaníkem na Benešov bude zajišťovat linka 455. Tato spojení jsou přímá nebo s přestupem v Louňovicích. Pro cestování do Benešova je rovněž možné využít linku 458 přes Vlašim.

Primárně školní spojení do Pravětic a Zdiměřic bude zajišťovat linka 841, která dále pokračuje přes Mezilesí a Salačovu Lhotu do Lukavce.

Linky 792, 794 a 849 – Zdislavice

Všechny tři linky shodně zajišťují školní spoje do Zdislavic a spojení Zdislavic s Vlašimí.

Linka 790 bude provozována v trase Vlašim,Hrazená Lhota – Vlašim – Vracovice – Zdislavice – Rataje. Linka 794 bude provozována v trase Vlašim – Řimovice – Zdislavice – Chlum – Javorník – Trhový Štěpánov – Střekov – Tichonice – Kácov. Zajišťuje také a spojení Zdislavic s Vlašimí a Trhovým Štěpánovem. Linka 849 bude provozována v trase Vlašim – Bolina – Zdislavice – Miřetice – Jeníkov – Pravonín. Na lince je zajištěn víkendový provoz.

Linky 406, 842, 843, 846, 847 a 849 – Čechtice, Křivsoudov

Hlavní spojení Čechtic s Vlašimí a Benešove (a Prahou) bude zajišťovat páteřní linka 406 v trase Praha – Benešov – Vlašim – Čechtice – Pelhřimov – Jihlava. Veškeré spoje provozované přímo po silnici II/112 budou nyní označovány jako tato linka. Vybrané spoje linky pokračují z Čechtic jako linka 846 v trase Čechtice – Křivsoudov – Loket u Čechtic – Bernartice – Hněvkovice – Ledeč n. Sáz.

Místní obsluhu oblasti budou zajišťovat linky 842, 843 a 847, které zajišťují školní spojení do Čechtic a napojení okolních obcí na Čechtice a Vlašim. Linka 842 bude zajišťovat spojení na Vlašim se závlekem po trase přes Otročice a Borovnici. Druhým směrem zajišťuje linka propojení na Křivsoudov a Dolní Kralovice, a to buď přes Studený a Dunice nebo přes Loket a Brzotice. Linka 843 bude zajišťovat spojení primárně pro Mnichovice, Keblov, Strojetice a Křivsoudov, a to jak na Vlašim, tak na Čechtice. Linka 847 bude zajišťovat spojení do Práchňan, Křešína a Chýstovic. Linka 849 zajišťuje napojení na Jeníkov a dále ve směru na Pravonín.

Linky 842, 844, 845 a 846 – Dolní Kralovice

Všechny zmiňované linky zajišťují napojení okolních obcí na Dolní Kralovice a zároveň propojení Dolních Kralovic s Čechticemi, Vlašimí, Ledčí a Zručí nad Sázavou.

Linka 842 bude zajišťovat spojení na Čechtice, a dále na Vlašim, a to buď přes Studený a Dunice nebo přes Loket. Linka 844 bude zajišťovat spojení na Trhový Štěpánov a dále Vlašim. V Brzoticích a Bernarticích pojede linka nově přes obce. Druhým směrem zajišťuje linka napojení obcí na jihovýchod od Kralovic, tedy ve směru na Snět. Linka 845 bude provozována v trase Zruč n. Sáz. – Všebořice – Bernartice – Brzotice – Střítež – Tomice – Dolní Kralovice – Hořice (- Ježov). Linka 846 bude zajišťovat spojení na Ledeč nad Sázavou, a to primárně v trase přes Střítež a Bernartice.

Oproti současnému stavu dochází k úpravě odjezdů autobusů v Bernarticích a Brzoticích: Autobusy z Čechtic na Ledeč (linka 846) staví v Brzoticích na rozcestí u outletu a pak pokračují nově na Ledeč přes Bernartice, oproti tomu autobusy z Kralovic na Štěpánov zajedou přímo do Brzotic a následně budou pokračovat do Bernartic zadní silnicí ve směru od přehrady (linka 844).

Linky 401, 455, 459 – Mladá Vožice

Přímé spojení mezi Prahou a Mladou Vožicí bude provozováno výhradně v trase přes Votice a Miličín. Spoje budou z Mladé Vožice provozovány jako linka 459 a v Miličíně se přečíslují na linku 401 ve směru na Votice, Benešov a Prahu bez nutnosti přestupu cestujících. Odpolední přímý spoj z Prahy do Mladé Vožice bude odjíždět v 17:45 přes Miličín. Ostatní spoje budou realizovány s přestupem. Dochází k úpravě časových poloh spojů o víkendu.

V nynější stopě Benešov – Postupice – Louňovice pod Blaníkem – Mladá Vožice bude provozována nová linka 455. V Benešově budou zajištěny přestupy z této linky na vlakové a autobusové spoje ve směru na Prahu.