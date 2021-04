„Při bohoslužbě budeme samozřejmě používat dezinfekci a budeme mít nasazené respirátory,“ připomněl farář Římskokatolické farnosti Sázava-Černé Budy Radim Cigánek s tím, že v kostele mohou věřící zabrat nanejvýš desetinu kapacity chrámu. I to je samozřejmě víc než loni touto dobou, kdy do kostela nesměl nikdo.

Samozřejmě i sázavský farář ví o eventualitě, jíž by mohla být mše pod pod širým nebem. „Takto jsme to řešili při půlnoční mši,“ zavzpomínal na netradiční bohoslužbu před svatostánkem.

V Sázavě ale podle faráře není komunita věřících tak velká, aby bylo potřeba využívat prostranství mimo kostelní loď. Radim Cigánek současně potvrdil, že venkovní bohoslužby se tam, kde ve věřících skutečně hodně, konají při dodržování patřičných rozestupů.

„V Sázavě ale budeme mít bohoslužby na etapy, tedy v podstatě bohoslužeb několik za sebou,“ vysvětlil duchovní představitel sázavské fary. „Tento postup už máme vyzkoušený při běžných nedělních bohoslužbách,“ dodal Radim Cigánek.

Na situaci kolem covidových omezení spadajících i do období Velikonoc, má svůj názor například také starosta Trhového Štěpánova Josef Korn. „Musíme to vydržet. Naši předci vydrželi horší věci. Táta mi vyprávěl, jaké to bylo za války a myslím, že dnes i přes řadu omezení, na tom jsme pořád docela dobře,“ míní starosta.

„Máme co jíst a věříme, že se situace uklidní a že celá záležitost s covidem 19 dobře dopadne a život se vrátí do těch správných kolejí. Nechci, ale aby se vrátil do starých kolejí. Měli bychom se poučit a nevracet se ke zhýralosti, která nás obklopovala. Je až neuvěřitelné, jak lidstvo vymazává základní hodnoty,“ dodal starosta.