/FOTOGALERIE/ Dva nebo jen jeden dětský lékař. Právě tohle dilema před časem dokázaly zdárně vyřešit Votice. „Pro naše městečko, i když si někteří občané přáli zachování obchodu nebo restaurace, kde se smí kouřit, je přece jen prioritou dobrá dostupnost zdravotnické péče,“ je přesvědčen starosta Jiří Slavík.

Rekonstrukce prostor pro ordinaci dětské lékařky ve Voticích. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Do situace Votice spadly shodou okolností. Jedna ze dvou dětských lékařek před časem dostala výpověď z nájmu, nové prostory ale nesehnala. Do záležitosti proto vstoupilo město. Podařilo se mu najít vhodný prostor, který je dokonce poblíž druhé ordinace. To je podle starosty výhodné pro případné zastupování. Místo leží v areálu záchranky na Pražské ulici.