„Všichni zastupitelé zvolení před čtyřmi roky za uskupení Votičáci s podporou TOP 09 a STAN budou tentokrát kandidovat na listině s názvem Votičáci spolu,“ potvrdil votický starosta Jiří Slavík, člen TOP 09. V nové volební koalici bude tentokrát šest kandidátů Občanské demokratické strany a třináct míst obsadí členové minule nejúspěšnější kandidátky.

V jejím čele stane současný starosta Votic Jiří Slavík (TOP 09) , který je zároveň poslancem. „O mém postu v čele kandidátky jsme vedli v koalici diskusi. Ptal jsem se kolegů, zda je to rozumné, když zastávám také funkci poslance, ale nakonec se na tom kolegové shodli,“ vysvětlil Slavík.

Současně ale připustil, že pokud bude zvolen a při ustavující schůzi nového zastupitelstva obhájí křeslo starosty, bude tuto funkci vykonávat jen jako neuvolněný. „Proto jsem už od loňského podzimu intenzivně hledal někoho, kdo by svou prací navázal,“ dodal starosta.

Potvrdil také, že takového člověka našel. Je jím vedoucí odboru finančního a správy majetku Iva Malá. Kandiduje na listině zmiňované koalice a je navržená ODS. Právě ona by se stala uvolněnou místostarostkou. „Uvažovat takto je ale předčasné, protože rozhodnou výhradně občané ve volbách,“ dodal starosta.

Ve Voticích ale i tak bude znovu i kandidátka STAN. V čele listiny by měla stanout současná místostarostka Jaroslava Pokorná.

V minulých volbách kandidátku sestavilo i ANO a obdobně by to mělo být i tentokrát. Nebude u toho ale ředitelka Střední zemědělské školy Benešov Ivana Dobešová, které votičtí voliči v roce 2018 dali na uvedené kandidátce nejvíc hlasů.„Do voleb už nejdu,“ tvrdí.

„Bez politiky se mi žije krásně, že už ani tu komunální dělat nechci,“ přiznala bývalá poslankyně a jako důvod svého rozhodnutí uvedla obrovské příkopy, které vznikly v české společnosti, a jen těžko se zasypávají.

O křesla v zastupitelstvu by podle zatím oficiálně nepotvrzených informací měli usilovat i kandidáti České strany sociálně demokratické, SPD, KSČM i Nestraníci. Jisté prozatím není ani to, zda tyto subjekty půjdou do voleb znovu samostatně, nebo v koalici.