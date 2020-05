/FOTOGALERIE/ Už jen návrat přísných karanténních opatření může změnit plány radnice na zahájení provozu nového biokoupaliště. To vzniká od podzimu roku 2018 poblíž rybníka Pilař. „Dokončeno by mělo být v závěru května,“ potvrdil votický starosta Jiří Slavík.

Stavba biokoupaliště ve Voticích. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Už zhruba za měsíc by se tak mohli ve vlnách ráchat první otužilí plavci. Zatím ale stále platí opatření, která mají zabránit šíření nemoci covid-19. Přesto starosta věří, že do léta dojde k jejich uvolnění, a lidé se budou moci přijít koupat do chemií neupravované vody. K otevírání bazénů má totiž dojít už během června.