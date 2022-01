Zisk podpory od Státního fondu dopravní infrastruktury je pro město klíčový. Votice totiž mají hotový projekt a podařilo se jim také vypořádat složité majetkoprávní vztahy. Proto už má akce také stavební povolení.

Rekonstrukce se bude týkat dvou kilometrů ulice od kruhové křižovatky pod votickým klášterem k bráně továrny Mokate a také k železničnímu nádraží na Beztahově. Projekt své části díla má hotový i Středočeský kraj.

„Komunikace v Husově ulici je značně poškozená nákladní dopravou pro výstavbu železničního koridoru,“ připomněl starosta důležitost akce. „Přes její poškození si ale myslím, že byla velmi dobře vybudovaná, protože vydržela opravdu velkou zátěž,“ dodal.

PODÍVEJTE SE: Do Trhového Štěpánova osobní vlak přivezl poslední cestující

Zatím jsou na silnici jen provizorní asfaltové záplaty v místech největšího poškození. Obě části akce, tedy jak té městské, tak krajské, by měly být spuštěné a realizované souběžně. To pomůže i městu s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace pod částí krajské silnice. „Tam, kde je kanalizace velmi hluboko, dojde pouze k její opravě, nikoliv k celkové rekonstrukci. Inženýrské sítě už jsou kamerově zmonitorovány, takže víme, kde co bude potřeba udělat,“ vysvětlil Jiří Slavík.

Pracemi v Husově ulici skončí opravy nejzásadnější části dopravní infrastruktury centra města. V nedávné minulosti jí předcházely opravy a rekonstrukce v ulicích Táborské, Klášterní a Pražské.

Tragickou nehodu raftu v Českém Šternberku zavinil podle policie vedoucí výletu

Rekonstrukce Husovy ulice potěší vedle pěších zejména uživatele jízdních kol. Téměř po celé její délce totiž vznikne samostatný jízdní pruh, kde nebude docházet ke kolizím kolařů s motoristy. Cyklochodník bude součástí vozovky jen v samotném centru, kde jeho umístění mimo silnici znemožňuje nedostatek místa.

„Myslím si, že cesta pro pěší i cyklisty bude velmi frekventovaná nejen kvůli dvěma továrnám, které leží na trase, ale také kvůli biokoupališti,“ míní starosta. „V budoucnu by se nová komunikace měla napojit na připravovanou cyklostezku vedoucí k Olbramovicím,“ dodal.