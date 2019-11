Benešov dosud samostatný pomník odkazující na Den boje za svobodu a demokracii nemá. Proto se pieta k sametové revoluci konala u pomníku obětem válek před gymnáziem. Vedle představitelů města se akce zúčastnil i poslanec Martin Kupka a senátor Zdeněk Hraba.

Projev měl po státní hymně profesor Gymnázia Benešov, spisovatel a básník Pavel Hoza. Ten svůj text také poskytl Benešovskému deníku a díky němu můžete být i na dálku „při tom.“

Milí přátelé, studenti, dámy a pánové,

dovolte mi, abych dnešní projev zahájil poněkud netradičně, malou osobní vzpomínkou na události, které se odehrály před třiceti lety. Několik měsíců před sametovou revolucí jsem coby mladík přišel do budovy gymnázia a do tříd mě doprovázel zástupce ředitele profesor Zdeněk Zahradníček. Začal jsem učit studenty, kteří byli jen o málo mladší než já. Mé dceři, která je už několik let matkou, byl tehdy necelý rok.

A za několik měsíců přišla sametová revoluce, která zásadně ovlivnila naše žité dějiny. Z mého pohledu to byla belle époque, krásná doba, padla cenzura, na knižním trhu, v knihovnách, v antikvariátech se objevily stohy ještě nedávno zakázaných legendárních knih, ilegální nahrávky písní se staly legálními, v televizi a v kinech byly promítány dříve zapovězené filmy, začala se měnit média, začala se měnit politika, měnila se atmosféra ve školách, v celé společnosti.

A všemu vévodil jeden společný jmenovatel – svoboda. Byla to doba velkých nadějí a očekávání a v ní se poměrně rychle ze svázaného člověka stával občan. Jak bych tu dobu ještě popsal? Představte si, že po dlouhém pobytu ve vydýchané místnosti konečně vyjdete na čerstvý vzduch. Byla to prostě krásná doba. Ale teď už se musím vrátit k hlavnímu ději.

Tak jako každý člověk má kladné, méně kladné, i třeba záporné vlastnosti, tak i národní společenství provázejí šťastné, méně šťastné, nebo dokonce i špatné skutky. Tyto skutky rozeznáváme nejen v době, v níž žijeme, ale ještě lépe v minulosti, poněvadž k hodnocení událostí už máme potřebný časový odstup.

Přemýšlející člověk si klade otázky a snaží se hledat odpovědi. Tyto odpovědi však nejsou a nemohou být jednoznačné a jednoduché, protože každé národní společenství tvoří lidé různých povah, schopností a názorů. Proto je možná důležitější si klást otázky než jásat nad velmi rychlou a jasnou odpovědí.

17. listopad je v našem kalendáři označen jako Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Čím je tento den pro nás tak významný a s čím souvisí? Hned na začátku našeho hledání nelehkých odpovědí si uvědomíme, že musíme pátrat v minulosti, a pak ještě něco potřebujeme – svobodu, možnost získat informace, a teprve poté můžeme vyjádřit svůj názor. Hned na začátku pátrání si prostě uvědomíme, že bez znalosti historie to nepůjde, že bez znalosti minulých dějů nemůžeme porozumět ani dějům přítomným.

Jaké události souvisejí se 17. listopadem? Jak tyto události hodnotit? Z řady zajímavých a důležitých historických příběhů navzájem se proplétajících a na sebe navazujících si vybereme příběhy dva.

První se odehrál před osmdesáti lety. Naše země tenkrát prožívala první měsíce německé okupace, ke které došlo v březnu roku 1939, tedy ještě před vypuknutím druhé světové války. Pro zmrzačený státní útvar, který měl navenek a naoko chránit naše obyvatelstvo, nacisté vymysleli označení Protektorát Čechy a Morava.

Obyvatelé ještě nedávného demokratického Československa věřili v krátké trvání okupace a někteří z nich se rozhodli proti násilnému nacistickému režimu protestovat a bojovat. Jednou z nejdůležitějších akcí byla oslava úředně zakázaného státního svátku – 28. října. V tento den si lidé připomínali 21. výročí vzniku Československa.

Přes všechny zákazy se 28. říjen změnil v mohutnou národní demonstraci. Lidé vyšli do ulic v Praze, ale i v dalších městech. Jednalo se o dosud nejvýznamnější a nejrozsáhlejší protiokupační akci. Podle dobových pramenů se demonstrace v Praze zúčastnilo sto tisíc občanů. A právě zde se odehrála hlavní část tehdejšího dramatu, které ovlivnilo vývoj v protektorátu, ale i události pozdější.

Při pražské demonstraci použila okupační moc násilných prostředků. Její ozbrojené složky, příslušníci policie, SS a gestapa, začaly do demonstrujících střílet. Na Novém Městě pražském v Žitné ulici byl zastřelen mladý dělník Václav Sedláček a těžce raněn student medicíny Jan Opletal. Jan Opletal zemřel 11. listopadu 1939. Zpráva o smrti tohoto čtyřiadvacetiletého medika pobouřila veřejnost a především studenty.

Opletalův pohřeb, který se konal 15. listopadu, se změnil ve studentskou demonstraci proti okupačnímu režimu. Studenti zpívali národní hymnu a provolávali: „Ať žije Československo, ať žije svoboda!“ Okupanti znovu sáhli k násilí. Říšský vůdce Adolf Hitler vyhrožoval likvidací Prahy a genocidou Čechů. Konkrétní nacistická odpověď přišla v časných hodinách 17. listopadu, kdy němečtí vojáci a příslušníci gestapa obsadili studentské koleje v Praze a v Brně.

V Praze tehdy studovalo patnáct tisíc vysokoškoláků. 1 200 z nich bylo odvlečeno do koncentračního tábora Sachsenhausen a devět studentských předáků bylo zastřeleno. Teror proti studentům a jejich pedagogům byl dovršen zavřením všech českých vysokých škol údajně na dobu tří let. Ve skutečnosti již neměly být otevřeny nikdy. Těmito násilnými činy se nacisté snažili zastrašit českou inteligenci i celý národ. V období okupace popravili 23 pedagogů z Karlovy univerzity a dalších 28 uvěznili.

Represí nebylo ušetřeno ani naše gymnázium. Zároveň ale tyto tragické události měly velký ohlas v demokratickém světě, který nás začal vnímat jako svého spojence. Významný literární vědec Václav Černý ve svých Pamětech uvádí: „Svět si poprvé obecně uvědomil, a to víc z této domácí tragédie než z deklarací našich emigrantských zástupců, že náš národ je národem válčícím proti Říši. Sedmnáctý listopad byl skutečným vyhlášením války, … Vyhrály ji národu české vysokoškolské posluchárny.“ Z těchto slov vyplývá, že představitelé našeho zahraničního odboje tak mohli lépe prosazovat plány na obnovení svobodného Československa. 17. listopad byl v Londýně Mezinárodní studentskou radou vyhlášen jako Mezinárodní den studentstva.

V první části tohoto projevu jsem slíbil vyprávět dva příběhy. Tyto příběhy dělí velká časová vzdálenost – padesát let, a přesto spolu souvisejí. V roce 1989 slábla moc komunistického režimu. Diktatura komunistické strany po čtyři desetiletí nedovolovala svobodné volby, pronásledovala občany, kteří měli na dění v naší zemi jiný názor než tato strana, nedovolovala svobodné informování v médiích, znemožňovala občanům svobodně se vzdělávat, cestovat, podnikat a umělecky tvořit. Jako jediná řídila stát a společnost. Přikazovala, podezřívala a trestala.

Před třiceti lety, 17. listopadu 1989, se začala odehrávat hlavní zápletka druhého příběhu. V Praze se sešlo shromáždění studentů a dalších občanů, kteří chtěli uctít památku Jana Opletala a připomenout události z roku 1939. Zároveň vyjádřili nespokojenost s vládou KSČ. Tato strana, tak jako v minulosti, použila násilí. Na její příkaz policie tvrdě zasáhla v Praze na Národní třídě proti demonstrujícím občanům a více než 560 z nich zranila. Tentokrát se vládnoucí moc přepočítala.

Jestliže 17. listopad 1939 byl pro demokratický svět signálem, že se naši občané neztotožňují s Hitlerovým Německem, pak 17. listopad 1989 se stal novým historickým mezníkem, který předznamenal svržení komunistického režimu. Tímto mezníkem začíná příběh třetí, příběh našich žitých dějin a současnosti. Ten už jsem neslíbil vypravovat, ale přesto ho musím alespoň v základních konturách připomenout. Šlo v něm totiž a stále jde o mnoho. Učili jsme se v něm a stále učíme demokracii, obraně lidských práv, učili jsme se v něm a stále učíme vytvářet právní stát.

Od roku 1993 už nežijeme v Československu, ale v České republice, od roku 1999 jsme členy NATO a roku 2004 jsme vstoupili do Evropské unie. Jsme opět součástí demokratického světa. Během uplynulých třiceti let jsme nakupili spoustu chyb. „Errare humanum est,“ říká nesmrtelné latinské přísloví. „Chybovat je lidské.“ Ale jistě nejsem sám, kdo je dnes přesvědčen, že některé z oněch chyb byly a jsou zbytečné a u některých z nich se musím ptát: Byly, anebo jsou to vůbec chyby? Nejednalo se či se nejedná spíš o vypočítavý zájem některých ekonomických a politických skupin?

Přes všechny oprávněné výhrady i přes kritická hodnocení naší současnosti a žitých dějin žijeme ve státě s demokratickou ústavou, garantující politickou pluralitu a lidská práva, ve státě, který je součástí Evropské unie, a je potřeba si přiznat, že o správě věcí veřejných, o politické správě ve skutečnosti spolurozhodujeme my občané svým volebním hlasem a tlakem na volené politiky.

To ale vyžaduje překonat vlastní pohodlí, to předpokládá zvednout se z postele a z křesla od věčně šustícího počítače a smějící se televizní obrazovky, odlepit prst od displeje chytrého telefonu, to občas předpokládá vyběhnout z posilovny, z atletické dráhy a hřiště, odskočit si z oblíbeného baru, od stolu, kde se tak příjemně nadává na poměry, to vyžaduje určitou důslednost a trpělivost, to vyžaduje velkou dávku kritického myšlení, vzdělanost, a někdy i občanskou statečnost.

A ještě něco – bez historické paměti to nepůjde. Teprve potom budou mít vykonavatelé moci a my s nimi na paměti masarykovské heslo „Nebát se a nekrást“, a jejich i naše mnohdy ušlechtilá slova se přetaví v činy. I v těchto dnech si popřejme, abychom se masarykovskému krédu nevysmívali, protože „ideály jsou pro smích jen lidem bez fantazie, lidem slušně řečeno neinformovaným, cynikům a chladným pragmatikům“.

Bez víry v tento ideál se demokracie mění na její temnou a sociálně nespravedlivou karikaturu, kde vládne korupce, klientelismus a rozpočtová neodpovědnost. Právní stát, občansky a sociálně stabilní společnost, tedy plnohodnotná demokracie je totiž nejlepší prevencí a obranou před extrémismem různých směrů a barev, a jeho prosazování v rámci Evropy je i faktorem, který účinně brání před dalším velkým globálním válečným konfliktem celý kontinent i svět.

Čas nezastavíš, říká známé rčení. Proto je dobré a užitečné myslet na nejbližší i vzdálenější budoucnost, ale copak to jde bez zpětných zrcátek? Bez poznání minulých dějů?

Pavel Hoza