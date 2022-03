Městskému úřadu Vlašim se hlásí také okolní obce s nabídkou možnosti ubytování. Podle starosty je město schopno poskytnout zázemí 60 až 80 lidem. Prozatím Vlašim neřeší začlenění dětí do škol. Registruje ale už první poptávku po práci.

V souvislosti s tím město upozorňuje na povinnost přihlášení každého uprchlíka nejen kvůli evidenci a dokladům, ale také kvůli případným dávkám v hmotné nouzi nebo zdravotnímu pojištění. Vlašim oslovuje také lékaře, kteří by pomohli v případě zdravotního problému.

Benešov na pomoc Ukrajincům vyčlení dva miliony korun, rozhodli zastupitelé

Do pomoci ukrajinským uprchlíkům se zapojila i Charita Vlašim. Zveřejnila výzvu, aby se hlásili lidé, kteří aktuálně potřebují dopravu, tlumočení, ubytování i další věci. „Děkujeme, že vám nejsou lhostejné osudy občanů z Ukrajiny, které válečná agrese Ruska vyhnala z jejich země, z jejich domovů,“ sděluje Charita Vlašim.

Vlašimský starosta připomněl, že příchozí jsou zoufalí lidé utíkající před hrůzami války. „Považujeme poskytnutí pomoci těmto lidem za přirozenou povinnost,“ řekl. Také on sám se zapojil do konkrétní pomoci. Již minulou sobotu vezl matku a její tři děti ubytovat do Keblova na faru. „Za to patří velké poděkování místnímu panu faráři,“ uvedl.

Ve Voticích ubytovali osm žen s osmnácti dětmi z Ukrajiny. Pomůže i škola

Město je nyní upozorňováno, aby občané v tuto chvíli nedělali žádné materiální sbírky a neshromažďovali materiál, který nyní není potřeba. Desítky aut jsou totiž od slovensko-ukrajinské hranice vraceny zpět s neupotřebitelnými věcmi.

„Lépe je v tomto případě počkat na případnou organizovanou sbírku konkrétně určeného materiálu nebo zaslat finanční pomoc přímo ukrajinské ambasádě, která nakupuje nejpotřebnější materiál včetně jeho transportu na Ukrajinu nebo na hranice. Plánujeme, že tak učiní i město Vlašim,“ dodal Jeništa.