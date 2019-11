Účastníci si kromě ukázkové výukové hodiny chemie, matematiky a anglického jazyka vyzkoušeli, jaké to je být ve virtuálním světě pomocí programů rehabilitace ve virtuální realitě, Google Earth, procházeli se po Starověkém Egyptě nebo si zahráli turnaj v české virtuální hře Beat Saber. Kromě žáků technické školy se měly možnost ponořit do virtuální reality i studentky Střední zdravotnické školy sídlící ve stejné budově.

Ředitel Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace Martin Frélich se festivalu zúčastnil také a povyprávěl o výhodách, které plynou z využívání virtuální reality ve vyučování.

„V Benešově jsme poprvé, akce se koná v rámci Implementačního krajského akčního plánu. Jako jeden z partnerů Středočeského kraje realizujeme pro něj aktivity v prostředí školy, prezentujeme a podporujeme využívání virtuální reality ve vyučování. Aktivity, které realizujeme v posledním roku, mají za úkol nabídnout pedagogům, aby si vyzkoušeli prostor virtuálního světa a viděli, co může pozitivního přinést. Také pořádáme konkrétní výuku, na které si to mohou vyzkoušet," řekl na úvod.

„Dnes jsme ve škole, která je zaměřená také na Automotiv a máme tady virtuální aplikaci, která umožňuje rozložit si na součástky a znovu složit Škodu Kamiq. Má to výhody v tom, že to můžete dělat několikrát po sobě a nezanecháte po sobě žádný nepořádek ani škodu,“ uvedl Martin Frélich a pokračoval: „Na každé ze širokého spektra středních škol přizpůsobíme program oboru, který je pro ně směrodatný. Například na střední zdravotnické škole mohou žáci díky virtuálním brýlím nahlédnout do nitra lidského organismu, stát se třeba červenou krvinkou, která prochází celým krevním řečištěm."

„Virtuální realita, kterou naprogramujeme, nám umožňuje být součástí daného místa, o kterém se mluví. Mohu ještě uvést konkrétní příklad k hodině dějepisu. Když by se probírala třeba druhá světová válka, například útok na Leningrad, a byl by daný požadavek naprogramovat centrum Leningradu a průběh bitvy mezi sovětskou a německou armádou, studenti se budou moci ocitnout přímo ve středu reálného boje. Tyto výdobytky moderní technologie umožňují žákovi daleko lépe pochopit výuku a více si z hodiny odnést. A daleko více je to motivuje učit se,“ dodal Martin Frélich.

Festival uspořádal Výzkumní ústav pro podnikání a inovace ve spolupráci s Asociací virtuální a rozšířené reality.