Suplují i asistenti

Tak je to všude. I ve vlašimské ZŠ Vorlina. „Čtyři nebo pět tříd je v karanténě a pochopitelně učitelé suplují. Nic kritického to ale není,“ tvrdí Petr Jíša, ředitel největší vlašimské základní školy.

S nedostatkem vyučujících se potýkají i v Chotýšanech. Sama ředitelka žertem nadnesla, že asi vyslyší rady, aby do výuky zapojila také kuchařky ze školní jídelny. Kdo může, tak spojuje hodiny a suplování se nevyhýbá ani asistentům pedagogů. „Když tu mám kantora na půl úvazku, je tu na úvazek celý, protože nemáme koho postavit,“ popsala.

PŘEHLEDNĚ: Omikron zavírá školy. Jak a kde rodiče požádají o krizové ošetřovné

Nemoc řádí také v Gymnáziu Benešov. Do karantény se po pozitivních antigenních testech v pondělí přesunulo 12 žáků a také dva učitelé. Všichni teď čekají, jak dopadnou přesnější PCR testy. V karanténě skončila také jedna třída gymnázia po návratu z lyžařského výcviku. Studenti se nyní vzdělávají distančně.

„Zásah do chodu naší školy je to značný, ale nehroutíme se z toho. Horší bude, pokud začnou ‚padat‘ kantoři. To bude zásadní problém. Žádnou páku, kromě čtyř dnů ředitelského volna nemám a v tomto ohledu mi chybí více pravomocí. Kantoři v karanténě mohou distančně vyučovat, ale při ředitelském volnu, to nemohu po nikom požadovat,“ popsal Roman Hronek, ředitel benešovského gymnázia.

Delší pololetní prázdniny?

Podobně mluví také zkušená manažerka chotýšanské školy Daniela Kalinová s tím, že ji mrzí, že vláda při rozhodování o opatřeních není příliš pružná. „Nemáme možnost navýšení ředitelského volna nebo nemůžeme sami třídu poslat na distanční výuku. Pořád se to řeší přes hygienu a my, ředitelé, máme svázané ruce. To mi připadá nesmyslné,“ je přesvědčena.

Vrchol současné vlny onemocnění přitom Kalinová očekává v následujících dvou týdnech. Také proto by chtěla, aby ministerstvo místo jednoho dne pololetních prázdnin vyhlásilo prázdniny už ode dne předávání vysvědčení, tedy od 31. ledna.

Posilující dávky mají při očkování Středočechů drtivou převahu

„To by nám hodně pomohlo. Obdobnou krizi jsme tu měli už na začátku listopadu a právě tehdy nám to po domluvě se zřizovatelem výrazně pomohlo. Děti byly doma osm dní a pak jsme neměli žádné pozitivní,“ připomněla.

Právě s takovým postupem se ale ředitel Gymnázia Benešov neztotožňuje. „Účinností takového opatření si nejsem jistý. Problémy by se jen odsunuly dál. Prázdniny by musely být dva týdny, jeden týden nic neřeší,“ uzavřel Hronek.