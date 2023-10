/FOTO, VIDEO/ Patnáctiletá Helena Bendová z Tožice, bystřické místní části, je na první pohled stejná jako jiné dívky v jejím věku. V řadě věcí se ale od svých vrstevnic liší. Je například světovou šampionkou ve včelaření.

Tomáš Benda s dcerou Helenou u rodinných úlů. | Video: Zdeněk Kellner

K zájmu o včely Helenu přivedl tatínek, který začínal s včelařením stejně, asi jako každý, kdo startuje úplně od píky. „Měli jsme dva nebo tři úly,“ vzpomíná Tomáš Benda. „Párkrát jsem tehdy sedmiletou Helenku ke včelám vzal a postupně naše včelaření začala táhnou ona. Já už jsem teď jen takový přísedící. Vlastně to všechno bylo o první návštěvě u včel,“ usmívá se hrdý otec a přiznává, že se i trochu stydí, protože to, co Helena dokázala, by prý nedal.

Od Zlaté včely k reprezentaci země

Právě Helenin zápal a také další vědomosti praktické i teoretické, které načerpala ve Včelařském kroužku Ochrany fauny ČR Votice pod vedením Miroslava Dvořáka, se jí náramně hodily už při letošní třinácté celorepublikové soutěži Zlatá včela v Nasavrkách. Obsadila tam s minimálním bodovým odstupem druhé místo a společně s vítězkou, Adélou Brodskou z Českých Budějovic a třetím v pořadí Lukášem Loukotou ze Stříbra, získali nominaci na neoficiální mistrovství světa ve včelaření.

Zdroj: Zdeněk Kellner

Vytvořili tak reprezentační tým pro nadcházející Mezinárodní setkání mladých včelařů (IMYB - International Meeting of Young Beekeepers) ve Slovinsku určené pro soutěžící do osmnácti let. A připravovat se na něj začali hned po Zlaté včele kdy museli vytvořit pro pořadatele IMYB svou videovizitku v angličtině. Čeští reprezentanti to nakonec v soutěži dotáhli na první místo v kategorii družstev.

Prázdninové dobrodružství na Balkáně

Pětidenní setkání v červenci se konalo ve městě Ivančna Gorica vzdáleném asi 30 kilometrů na jihovýchod od slovinské metropole Ljubljany. Šampionátu se účastnili kromě Čechů a domácích také mladí včelaři z Evropy, Asie, Afriky, Severní Ameriky a Austrálie. Celkem z 30 zemí. Třeba úplně poprvé i včelaři z Tuniska nebo Spojených arabských emirátů. „Druhý den po příjezdu a ubytování ve starém klášteře jsme soutěžili v praxi, ale také například v botanice a používali jsme při tom i mikroskopy. Rozpoznávali jsme také jednotlivé druhy medů,“ vzpomíná Helena na prázdninové dobrodružství na Balkáně.

Středoškolačka z Benešova popularizuje šachy skrz vlastní časopis i fotomodeling

Důvodem, proč se Helena soustředila na včely bylo poznání, jak kolektivně dokáží pracovat. „Úplně neuvěřitelné na včelách je ale to, že v případě, že některá z nich onemocní a hrozí, že může nakazit další včely a celý úl, odletí a umře někde venku v ústraní,“ připomněla mladá včelařka, která i díky tomu, že při prvních návštěvách u úlů nedostala žihadlo, protože už tehdy měla svou vlastní malou včelařskou kombinézu, nepociťuje ze včel strach. „Nesmí se k nim chodit v tmavém oblečení, aby si vás nespletly s medvědem, který jim z dutin stromů kradl med,“ dodala s úsměvem úspěšná reprezentantka Česka, která chce mít i v budoucnu včelaření pouze jako své hobby.