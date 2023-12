/FOTO, VIDEO/ S obytným přívěsem se zpravidla jezdí v létě na dovolenou. Pro Reného Lakatoše je ale tohle mobilní obydlí spojené především s Vánocemi. Právě před nimi opouští na čas své trvalé bydliště na Voticku a stěhuje se dočasně do Benešova.

Prodej vánočních stromků v Benešově. | Video: Zdeněk Kellner

„Jsme tu už pětadvacátý den,“ říká při dotazu na čas strávený u okružní turbokřižovatky u silnice I/3 na severním okraji Benešova. „Zpočátku tu bylo hodně sněhu, teď je tady zase bláto,“ konstatuje.

Tohle místo si sám nevyhlédl. Je zaměstnancem, prodejcem vánočních stromků. „Prodej stromků se rozjížděl jako vždy pozvolna, nabíral na intenzitě a nejspíš letos největší zájem byl uplynulý víkend se stříbrnou nedělí,“ hodnotí s tím, že zákazníci sice stále chodí, ale zmiňovaný víkend už zřejmě nepřekonají, protože Štědrý den je už tuto neděli. Na uvedeném prodejním místě si lze koupit jedle, borovice u smrky. A v tomto pořadí je také o ně zájem. Jedle lze koupit za cenu od 590 do 2990 korun. Borovice stojí od 299 do 459 a smrk pak za 299 až 359 korun. Záleží, jak vysoký vánoční strom zákazník požaduje.

„Největší poptávka je po stromcích vysokých jeden a půl až dva metry,“ doplnil prodavač. Některé stromky už mají předem ofrézovanou spodní část kmínku, která se zasazuje do stojánku. I ten lze zakoupit přímo na místě stejně jako zlacené nebo přírodní jmelí či chvojí, tedy větve prodávaných jehličnanů. „O ty je také docela velký zájem,“ dodal René Lakatoš. Stromky se k zákazníkům z této prodejny stěhují nejčastěji po jednom, ale jak pan René potvrzuje, prodalo se najednou i šest stromků. „Zákazníci sem přijeli s Avií a další zase s Tranzitem,“ dodal.

Jen o několik set dál, téměř na dohled je prodejní místo stejného podnikatele. U parkoviště Kauflandu je k mání stejný sortiment za stejné ceny. A také stejný prodavač jako loni, Ondřej Muška z Votic. Také on předvánoční noci tráví ve vytápěném karavanu. „Stromky se tady u obchodu prodávají dobře, ale úplně nejvíc jde na odbyt chvojí a jmelí,“ potvrzuje. Zajímavé je, že na tomto místě podle svědectví prodavače mají zákazníci největší zájem o stromky od metru do metru a půl. „Prodávají se nejvíc jedle a hned po nich borovice, kterých je jako pokaždé nedostatek. Zatím ještě nějaké máme. Pro smrky si lidé chodí až těsně před Vánocemi. Asi proto, že v teple smrk opadává, tak aby jim co nejdéle vydržel,“ míní Ondřej Muška.

Další místa, kde se vánoční stromky dají koupit je parkoviště u prodejny Mountfield, což je od obou dříve uvedených míst prakticky také na dohled. Na druhé straně města, v dolní části Čechovy ulice jsou další dva prodejci stromků. Jedním je parkoviště u prodejny Hecht, druhým pak Zahradnictví Raud. Tam prodávají nejen stromky řezané a podle přání zákazníka je balí a frézují jim kmínky, ale mají také stromky v květináči. Ty lze využít během Vánoc a radost udělají po jarním zasazení i v dalších letech. Prodejna stromků je v Benešově ale také přímo v centru, na dvoře Pivovaru Ferdinand.