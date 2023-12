/FOTO, VIDEO/ I když se dalo předpokládat, že při hlasování o nejkrásnější vánoční strom Deníku budou mít v prvním kole navrch jehličnany z velkých měst, kde žijí stovky tisíc potenciálních hlasujících, všechny předpoklady na hlavu postavila zarputilost členů Sboru dobrovolných hasičů Kozmice. Právě jejich strom se díky hlasování na webu Deníku probojoval až do finále ankety.

Vánoční výzdoba v Kozmicích. | Video: Zdeněk Kellner

V galerii Deníku je třeba ten kozmický hned vedle stromu nejznámějšího, na pražském Staroměstském náměstí. „Máme nastavené budíky a poctivě se snažíme každou hodinu hlasovat,“ přiznává starosta kozmických "dobráků" Petr Eichler. Kromě toho do hlasování hasiči vtáhli také všechny členy svých rodin, kamarády a potažmo i jejich kamarády nebo známé a jejich známé. To se povedlo díky využití sociálních sítí s velkými skupinami přátel. Do hlasováním se podle hasičského starosty připojila také obec. Strom, který letos centrum Kozmic zdobí, rostl v obecním lese. Hasiči pro něj jeli autem s přívěsným vozíkem. „Vybrali jsme takový strom, který jsme byli schopni unést,“ říká Petr Eichler.

Vánoční výzdoba v Kozmicích:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Výzdobu na vánoční stromek kupují hasiči z toho, co jim na konci roku zbyde v pokladně. Každý rok se ale tento symbol Vánoc snaží trochu vylepšit. „Pro letošek jsme proto koupili úplně nové světelné řetězy,“ dodává starosta SDH. Jedním z dobráků, kteří se na přípravě vánoční výzdoby podíleli je také Jakub Vávra. Právě on navrhl podobu letošní výzdoby. „Dříve jsem pracoval ve firmě, která se zabývala světelnými vánočními dekoracemi, a právě to byla náplň mojí práce,“ prozradil. Volba barev nebyla vůbec těžká. Červená a bílá jsou barvy hasičů.

Podpořte fešáka z Kozmic ve finále ankety o nejkrásnější vánoční strom Deníku

Výzdoba pochopitelně měla svůj i vývoj a ta, která dnes poutá pozornost motoristů projíždějících od nebo k dálnici D1 je konečná. Alespoň prozatím. Revoluční změny ale hasiči hned tak nechystají. „Až do loňska byla výzdoba fialovo-bílá pro letošek je to červeno-bílá,“ dodal Jakub Vávra s tím, že v této barevné kombinaci výzdoba už zůstane. „Dekorace jsou docela nákladné a vzhledem k tomu, že to hradíme my jako hasiči, budeme se držet toho, co máme,“ dodal. Výzdoba stromu probíhala z vysokozdvižné plošiny dva víkendy a podílelo se na tom patnáct členů sboru. Za třináct let, co v Kozmicích hasiči tradici drží se výzdoba ještě neztratila ani ji nikdo úmyslně neponičil.

Hlasování o nejkrásnější vánoční strom deníku v celostátním kole končí 20. prosince ve 20.00. Hlasovat mohou pouze registrovaní čtenáři Deníku.cz, a to jedenkrát každou hodinu. K tomuto opatření jsme přistoupili proto, abychom zamezili zmanipulování ankety pomocí robotů. K tomu, abyste se registrovali, však není potřeba platit předplatné. Stačí jen vyplnit e-mail a přihlásit se. Výsledky ankety Vánoční strom Deníku roku 2023 vyhlásíme v tištěném vydání i na webech v pátek 22. prosince.