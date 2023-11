/FOTOGALERIE/ Radost ze zdařilého díla dětí z benešovské Základní školy Na Karlově i jejich rodičů vystřídaly záhy jiné emoce - smutek, lítost a možná také zlost. Oprávněně. Tak, jako už řadu let tentokrát v pondělí 30. října vystavily děti u školy své vydlabané dýně, jeden ze symbolů stále populárnějšího Halloweenu. Bohužel některé výrobky nepřečkaly bez úhony ani do druhého dne.

Halloweenská výzdoba poškozená vandaly. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Do školy děti v pondělí přinesly na padesát dlabaných dýní. Zhruba dvacet jich ale vandalové přes noc rozšlapali a rozkopali. Kusy oranžových tykví pak poházeli i po cestě, po níž od školy odcházeli směrem k nedalekému sídlišti. Hodně úsilí přípravě výzdoby věnovala také Mia Granátová. „S mamkou jsme z dýně tvořily domeček a trvalo nám to skoro pět hodin. Druhý den z něj zbyly jen kusy a ti, co to udělali si odnesli i svíčku, která byla uvnitř,“ popsala školačka. „Bylo a je mi to pořád moc líto, máma mi dokonce brečela do telefonu,“ přiznala smutně Mia.

Od těch, kteří to udělali, mi to přijde docela hnusný!

Kolik práce dlabání halloweenských dýní dá, vědí také členky žákovské rady, které soutěž o nejhezčí halloweenskou výzdobu připravily, i když se letos tvorby neúčastnily. „To, co se stalo, nás moc mrzí,“ uvedla sedmačka Sára Sládková s tím, že věří, že to příští rok bude lepší. Ti, co to udělali, by se nad sebou měli zamyslet,“ dodala rozhodně drobná dívka. Také její spolužačka Alena Noháčová se na spoušť, kterou po sobě vandalové zanechali šla podívat. „Přijde mi úplně strašné, že někoho vůbec může napadnout něco takového udělat. Ti, co to udělali si vybrali ty nejhezčí dýně, které vyhrály,“ sdělila. Obdobný názor má také další členka žákovské rady osmačka Amálie Macke. „Od těch, kteří to udělali, mi to přijde docela hnusný!,“ nebrala si vytáhlá dívka servítky.

Ředitel ZŠ Na Karlově Svatopluk Česák u poškozené výzdoby.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Podle ředitele školy Svatopluka Česáka poškozené dýně zůstaly vystavené u chodníku. Ty, co přežily bez úhony pak žáci přenesli blíž škole. „Běžně dýně vystavujeme přímo před vchodem do školy. Letos ale probíhá půdní vestavba a před školou je uložený stavební materiál, proto jsme výzdobu tentokrát umístili na možná ještě hezčí místo k torzu kostela minoritského kláštera. Tam ale bohužel nevidí kamera,“ popsal ředitel. „Pořád to nedokážeme pochopit.“

Nejdřív zloba, potom vlna solidarity

U torz dětských výtvorů se zastavili také mladí lidé a živě o nich diskutovali. Když se od ředitele školy dozvěděli, co se v noci na úterý přihodilo, nechtěli tomu vůbec věřit. „Žijeme dlouhodobě v Bruselu a právě jsme si říkali, co ty kusy dýní asi znamenají. Já jsem z toho doslova šokovaná. Nechápu, že někomu stálo za to sem v noci přijít a ničit práci místních žáků. Možná to mohlo být dílem někoho, kdo nesouhlasí s příchodem Halloweenu do Česka nebo někoho opilého,“ uvedla Adéla Mazurová. Podle Jakuba Mazura je to ale především vizitka toho, kdo to udělal. „Ten člověk ublížil také sám sobě a i v budoucnu, když si na to vzpomene, bude vědět, že ublížil především dětem. Nechtěl bych být v jeho kůži.“

Halloweenská výzdoba u ZŠ Na Karlově.Zdroj: se souhlasem ZŠ Na Karlově

Událost rezonující na sociálních sítích přinesla také další reakce. Například benešovské zahradnictví Raud nabídlo škole, že dětem věnuje dýně, z nichž by si mohly znovu vytvořit výzdobu, zcela zdarma. „Nejdříve to byla vlna nevole od rodičů a po ní přišla i vlna solidarity. Nejsem si ale zcela jist, zda se dětem a rodičům ještě bude chtít znovu dlabat. Uvidíme do konce týdne. Vedle toho město dětem nabídlo určitou kompenzaci v podobě sladkostí,“ sdělil Svatopluk Česák. Podle něj se napřesrok výstavní místo znovu vrátí před vchod školy, který hlídá bezpečnostní kamera. Proto také věří tomu, že tradice zůstane i nadále zachovaná.