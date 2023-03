V souvislosti se škodami, které v Benešově loni způsobili vandalové, řeší radnice také pojistku a její výši. Podle pojišťovny, s níž má město smlouvu, se počet pojistných událostí respektive škoda, kterou město uplatňuje, zvýšila téměř dvojnásobně. Právě proto pojišťovna požaduje po městě navýšení pojistného o dalších 30 procent.

Následky žhářského útoku na kontejnery v ulici Jana Švermy. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

I to je podle informací z radnice stále výhodnější, než úplně nová pojistka. Pokud na navýšení pojistky město přistoupí a škody způsobené vandaly dále porostou, nebude už ale další navýšení pojistného možné. Pojišťovna by v takovém případě předčasně ukončila platnost smlouvy. Město by pak muselo dohodnout smlouvu novou. Je ale zřejmé, že by byla podstatně dražší.

Škody rostou

Podle tajemnice MěÚ Benešov Magdy Zacharievy se zvyšuje nejen počet vandalských útoků, jichž bylo loni proti roku 2021 o 65 procent více, ale zejména, kvůli růstu cen, škoda, kterou vandalové způsobují. „To je nejlépe vidět například na poškození sochy Miloslava Chlupáče v parku ve Villaniho ulici, která má hodnotu kolem milionu korun. Neznámý pachatel ji poškodil a výše škody dosáhla částky zhruba čtvrt milionu korun,“ připomněla tajemnice.

Stejnou škodu způsobili pachatelé poškozením parkovacích automatu v Konopišti. Na částku 210 tisíc korun pak byla vyčíslena škoda, po žhářském útoku na kontejnery v ulici Jana Švermy. Kromě plastových kontejnerů na odpad a přístřešku na ně plameny poškodily i zaparkovaná auta a zateplení fasády panelového domu. Několik vandalských útoků loni směřovalo i na parkovací dům v Nádražní ulici - poškození platebního terminálu, přeštípnutých osm kabelů, opakovaně poničené designové zábradlí u schodiště. Celková škoda přesáhla částku 50 tisíc korun.

Ulice jako holobyt?

„Kvůli zabezpečení majetku města jezdí na inkriminovaná místa častěji strážníci a rozšiřuje se i bezpečnostní kamerový systém,“ připomněla Zacharieva s tím, že je naprosto nepochopitelné proč má někdo potřebu ničit cizí věci. „Můžeme mít hezké město, nebo všechno uklidíme a budeme mít ulice jako holobyt. Odstraníme květináče, sochy a všechno, co by mohli vandalové poničit,“ povzdechla si tajemnice.

Velký problém s vandaly má město také ve stále ještě novém dopravním terminálu. Potvrdil to i velitel Městské policie Benešov Radek Stulík. V čekárně terminálu pachatelé ze zdi vytrhli u WC schránku na mince a způsobili škodu 16 tisíc korun. „Díky kamerovému záznamu se nám podařilo dopadnou tři ženy, které to mají na svědomí,“ uvedl velitel strážníků s tím, že v kasičce si odnesly zhruba 500 korun a případ jako trestný čin řeší Policie ČR.

V boji s vandaly pomáhá kamerový systém

Opakované útoky vedly také k poškození závory v Jiráskově ulici (škoda 20 tisíc korun). V Benešově ve stejné ulici také vzplál kontejner a další škody počítala radnice na poškození zábradlí na křižovatce ulic Hodějovského a Máchova. Vandalové zaútočili sprejem i na fasádu azylového domu a plot. Právě sprejerství je podle Stulíka nyní nejčastějším trestným činem, který v Benešově vandalové páchají. Ničitelé ale poškodili například i kryt modelu města před ZŠ Na Karlově a zatím neznámý pachatel zlikvidoval informační pylon na Masarykově náměstí. I jeho počínání zaznamenal bezpečnostní kamerový systém a věcí se nyní zabývají policisté. Škody totiž jdou znovu do desítek tisíc korun.

Protože ale strážníci nemohou patrolovat non stop na nejinkriminovanějších místech, spěje i v Benešově situace k ještě častějšímu nasazování záznamové techniky. Ale například pro čekárnu dopravního terminálu zvažuje město dokonce nasazení hlídače.

Podle Radka Stulíka se počet vandalských útoků na městský majetek loni, proti roku 2021, zvýšil o dvanáct skutků. Jak ale v úvodu uvedla tajemnice úřadu, značný rozdíl je v nárůstu způsobené škody. „Předloni jsme řešili celkem dvacet vandalských činů. U patnácti šlo o přestupky, pět dalších jsme předávali Policii ČR, které je řeší jako trestný čin,“ sdělil velitel MěP Benešov.