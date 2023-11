/FOTO/ Obec s jedenácti stovkami obyvatel sice má mateřskou a základní školu, ale kvůli středoškolským studiím musejí tamní děti dojíždět. To pochopitelně platí i pro získávání vzdělání nejvyššího. Přesto jsou Krhanice na Benešovsku v jenom ohledu unikátní.

Pomník k 17. listopadu 1989 najdete na Benešovsku pouze v Krhanicích. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

U silniční křižovatky nedaleko vlakové zastávky stojí bez jakékoliv souvislosti s obcí pomník připomínající začátek takzvané sametové revoluce - 17. 11. 1989. Nenápadný artefakt je de facto kamenná deska do níž je vytesáno uvedené datum. „Kámen z posázavské žuly nechala nainstalovat někdejší starostka obce, Helena Macháčková. Co vím, je to jediný takový pomník na Benešovsku,“ míní současný krhanický starosta Aleš Papoušek s tím, že žádné pietní akce se u něj nekonají. Tak jako každoročně ale nechala obec předvečer Dne boje za svobodu a demokracii, který na 17. listopad připadá vysekat trávu kolem pomníku. V předvečer svátku pomník zdobí kromě zapálené svíčky také tři miniaturní vlajky České republiky.