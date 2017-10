V Týnci získal holubář cenu, pro další pojede na celostátní výstavu

Týnec nad Sázavou /FOTOGALERIE/ – Celoživotním koníčkem Josefa Haška z Petroupimi je chov holubů domácích. Že se zálibě věnuje svědomitě a opravdu dobře, dokládají četná ocenění z chovatelských výstav. To poslední si domů veze od řeky Sázavy.

„Chovám prácheňské káníky, žlutého, černého běloocasého a černého. Ten se stal nejlepším holubem týnecké výstavy,“ potvrdil chovatel.

Holubaření se věnuje pouze jako koníčku. Proto má doma „jen“ 80 chovných párů, celkem až 300 kusů. Laik by si řekl: Co s takovým velkým množstvím? „Zhruba třetinu holubů okroužkuji a nechám vylítnout. Zbytek, jako odpad, jde do kuchyně a končí na talíři,“ hodnotí zaběhnutou strategii svého chovu.

Ten má Josef Hašek už od dětství. K holubům ho ale nepřivedli ani otec, ani děda. Tuhle zálibu si vybral sám, proto, jak říká, že má rád přírodu. Má proto také doma psa a dříve choval i okrasné kachny mandarínky. Vždycky u toho ale byli také holuby.

S těmi nejlepšími jezdí po výstavách po celé České republice a vzal je i do Týnce. Vrcholnou událostí bude nejen pro Josefa Haška jakási česká chovatelská olympiáda - Celostátní výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem.

„Bude v listopadu a už se na ni těším. Povezu tam osmnáct holubů,“ dodal Josef Hašek.