V Sázavě usilují o novou smlouvu o pečovatelské službě

Kdo bude v Sázavě dál zajišťovat sociální péči čtyřiapadesáti klientům, není v tuto chvíli jasné. Dosud se o ně stará Pečovatelská služba okresu Benešov (PSB). Samotné město Sázava, jak potvrdil jeho starosta Ivan Koldcsiter, by chtělo, aby to tak zůstalo. Musely by se však změnit podmínky vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem služby. Jen za loňský rok Sázava, jako jedno z pětadvaceti sídel Benešovska, hradilo do společné kasy PSB přes 360 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv