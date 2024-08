Pracovník/ice v sociálních službách Pracovník v sociálních službách - pečovatel(-ka) zajišťuje terénní pečovatelskou službu cílové skupině především seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich domácnostech nebo v bytech v Domě s pečovatelskou službou. Úkolem pracovníka bude zajišťovat pomoc a podporu klientům (převážně seniorům) v jejich domácnostech, zejména péči o domácnost, péči o osobu uživatele, pomoc v běžném životě klienta, donášky a dovážky obědů, doprovody k lékaři apod.. Pracovník společně s uživatelem také hodnotí prováděnou službu a plánuje její další průběh, vede záznamy o službě. Pracovní doba: ranní směny 7-15.30 hod., dle potřeb klientů pečovatelské služby jsou možné odpolední (do 19.00 hodin) a víkendové směny (cca 1 týden za 7 týdnů). Nástup dle dohody, je možný ihned. Místo výkonu práce: Vlašim Požadavky zaměstnavatele: Zdravotní způsobilost, věk nad 18 let, bezúhonnost. Řidičský průkaz - aktivní řidič Požadujeme dobrý vztah k seniorům a zdravotně handicapovaným, ochotu pomáhat druhým, komunikativnost, zodpovědnost, empatii, flexibilitu, schopnost týmové spolupráce. Výhodou je praxe v sociálních službách, absolvovaný kurz pracovníka v sociálních službách. Plat je stanoven v souladu s nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách podle vykonávané činnosti, kvalifikace a zápočtu let praxe. Po zapracování je poskytováno osobní ohodnocení a odměny. Stravenkový paušál, 5 týdnů dovolené 19 090 Kč

