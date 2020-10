V Peceradech už cestující při nastupování do vlaků šplhat nebudou

/FOTOGALERIE/ Pohodlnější a bezpečnější nastupování a vystupování z vlaků si už brzy vychutnají cestující na zastávce Pecerady. V současné době tam probíhá rekonstrukce nástupiště. Zastávka Pecerady přitom leží na regionální trati z Čerčan do Prahy-Krče. Její úprava umožní bezbariérový přístup do vlaků a skončit by měla v listopadu.

Z rekonstrukce zastávky ČD Pecerady. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

„Celkové náklady jsou 14 milionů korun,“ potvrdil Marek Illiaš, mluvčí Správy železnic (SŽ), která je investorem. Úpravy zachovají rychlost průjezdu vlaků 50 km/h i zatížitelnost trati. Nástupiště bude sestaveno z prefabrikátů s velkoplošnou nástupištní deskou a zámkové dlažby. Dlouhé bude 170 metrů a od silnice z Bukovan do Pecerad k němu povede nový zpevněný chodník. Doplní je osm osvětlovacích sklopných stožárů s úspornou LED technologií. „Bude možné ho dálkově ovládat prostřednictvím kabelu telematického vedení,“ připomněl Marek Illiaš. Řidič, který překročil rychlost. strážníkům uplaval přes Vltavu Přečíst článek › Práce se ale nevyhnou ani koleji. Tu čeká směrová a výšková úprava, kvůli níž dojde k demontáži a následné zpětné montáži navazujícího úrovňového přejezdu. To přinese i uzavření silnice mezi Bukovany a Pecerady. „Dokumentace stanovuje také opatření k zachování rozhledových poměrů přejezdu,“ dodal mluvčí SŽ s tím, že kvůli tomu dojde k posunu přístřešku pro cestující a už došlo i k odstranění vzrostlých stromů a náletových dřevin. Kvůli stavbě bude mezi 12. a 20. říjnem trať bez vlaků. Cestující svezou autobusy náhradní dopravy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu. Přepravce očekává u vlaků navýšení možného zpoždění o 5 až 10 minut.

