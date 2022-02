„Už na podzim, tak jako vždy, prohlédli zbraně a provedli na nich před zimou údržbu a konzervaci,“ uvedla konopišťská kastelánka Jana Sedláčková s tím, že se práce restaurátorů týkala jak vystavených exponátů, tak těch v depozitáři.

Do komnat se restaurátoři ještě před příchodem prvních letošních návštěvníků vrátí. Jejich úkolem bude zbavit prachu křišťálové lustry.

Napilno mají také pracovníci údržby a zahradnice v Růžové zahradě, která je součástí anglického parku s rozlohou přes dva kilometry čtvereční. Právě tam se budou odehrávat i opravy a rekonstrukce, ale až to dovolí počasí. Platí to i o prejzových střechách na východních nárožních věžích a kapličkách u Lurdské jeskyně. Rekonstrukce čeká i kamenný taras a schodiště se sochou lvíčka u Neptunovy kašny.

Zámek Konopiště, někdejší sídlo následníka trůnu, je plné uměleckých skvostů a loveckých trofejí. Pod jižní terasou je umístěno Muzeum sv. Jiří s nejrozsáhlejší světovou monotematickou sbírkou. Zámek má čtyři prohlídkové okruhy, které doplňuje střelnice arcivévody s pohyblivými a akustickými terči ve sklepení.

V letošním roce správa zámku chystá také novou trasu. „Bude na téma šlechtické radovánky a naši hosté si ji užijí v rámci večerních prohlídek,“ dodala kastelánka.

Novinky

Návštěvnická trasa s tématem šlechtických radovánek bude v provozu jen v rámci večerních prohlídek.



Otevírací doba

1. 4. – 31. 5.

út – ne 10.00 – 16.00



1. 6. – 31. 8.

út – ne 10.00 – 17.00



1. 9. – 30. 9.

út – ne 10.00 – 16.00



1. 10. – 31. 10.

út – ne 10.00 – 15.00



1. 11.–30. 11.

so – ne 10.00 – 15.00



Zámek Jemniště

Na novou sezonu se chystají také na zámku Jemniště. Vedle klasického úklidu dochází i k mírným úpravám v zázemí zámecké kavárny. Novinkou, byť ne zcela příjemnou pro návštěvníky, nejspíš bude uzavření restaurace, a to kvůli nedostatku personálu. Občerstvení ale hosté najdou nadále právě v kavárně.

„Co se týká průvodcovských tras, jsou standardní. Souhlasím s kolegy z jiných historických objektů, kteří říkají - zaplaťpánbůh, posledních tři sta let žádné novinky nebyly. Pod to bych se podepsal,“ řekl žertem majitel památky Jiří Sternberg.

Omezení čekají řidiče na řadě hlavních tahů. Včetně prý už hotové dálnice D1

Přesto na Jemništi přibude zajímavý exponát. V jedné z komnat průvodce hovoří i o Kašparu Sternbergovi, který se zasloužil o založení Národního muzea. „Podařilo se nám sehnat kámen, který byl po něm pojmenován jako sternbergit,“ prozradil Jiří Sternberg.

Novinky

Exponát v podobě minerálu stříbra, který je zajímavý složením i vlastnostmi a nese název sternbergit jako připomínka Kašpara Sternberga.



Otvírací doba

Leden - březen

jen na objednání, skupiny od 10 osob



Duben, květen

soboty, neděle a svátky od 10.00 do 16.30 hod.



Červen

denně mimo pondělí od 10.00 do 17.30 hod.



Červenec, srpen

denně od 9.00 do 18.30 hod.



Září

denně mimo pondělí od 10.00 do 17.30 hod.



Říjen

soboty, neděle a svátky od 10.00 do 17.30 hod.



Listopad, prosinec

Jen na objednání, skupinky od 10 osob

Hrad Český Šternberk

Dominantní stavba nad řekou Sázavou má na rozdíl od jiných památek otevřeno i v zimě – nikoli po celý týden, ale jen o víkendech.

„Hrad máme od nového roku otevřený v sobotu a v neděli od dvanácti a čtrnácti hodin. Protože je zájem, bude to tak i v únoru a březnu,“ potvrdila kastelánka Zuzana Míková.

V návštěvnickém okruhu nebude letos žádná novinka, nový však bude program Hradozámecké noci i letního Noir film festivalu, plánovaný od 17. do 21. srpna.

„Kvůli koronaviru jsme dva roky nemohli hostům nabídnou putování sternberskou historií. Věřím, že letos už to bude možné,“ poznamenala kastelánka. „Jsem optimista, věřím, že to letos bude lepší než v posledních dvou letech, kdy sem nejezdili zahraniční turisté. Například v zimě bývalo až devadesát procent návštěvníků právě ze zahraničí,“ dodala Zuzana Míková.

Novinky

Po dvou letech obnovení putování sternberskou historií.



Otvírací doba

leden až březen

na objednání



duben

sobota – neděle + svátky 9 - 17 hod.

Pondělí - pátek na objednání



květen

úterý-neděle + svátky 9 - 17 hod.

pondělí na objednání



červen

úterý - pátek 9 - 17 hod.

Sobota - neděle 9 - 18 hod.

pondělí na objednání



červenec

úterý - neděle + svátky 9 - 18 hod.

pondělí prohlídky ve 12.00 a 14.00



srpen

úterý - neděle 9 - 18 hod.

pondělí prohlídky ve 12.00 a 14.00



září

úterý - neděle + svátky 9 - 17 hod.

pondělí na objednání



říjen

sobota - neděle + svátky 9 - 17 hod.

pondělí-pátek na objednání



listopad

na objednání



prosinec

na objednání