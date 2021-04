Staveniště převezme firma M-Silnice od investora, jímž je Ředitelství silnic a dálnic, 12. dubna. Místní se zatím skoro zdráhají uvěřit, že ke stavbě obchvatu skutečně dojde. Ještě nedávno, kdy už byla naděje, ale ještě nepadlo rozhodnutí, dokonce i olbramovický starosta Ivan Novák říkal, že uvěří, až uvidí v obci první bagr.

„Na konci osmdesátých let minulého století byl postaven most přes trať z Prahy do Českých Budějovic a provoz u Tomic byl odveden z původní trasy silnice I/3. Kdyby tehdy nepřišla revoluce, věřím, že obchvat už dávno máme,“ poznamenal starosta.

Jenže místo obchvatu zůstalo pod estakádou jen známé esíčko, které si za tu dobu vyžádalo při nehodách tři lidské životy.

Esíčko bude sice ještě dva roky řidiče strašit, pak ale dojde k radikální změně. Z centra Olbramovic zmizí většina projíždějících aut a chodci budou moci bezpečně přecházet silnici. „Už se opravdu hodně těšíme, o obchvatu se tu nedá nemluvit, nemůžeme se ho skoro všichni dočkat,“ řekl Novák.

Rachot od silnice by měla zmírnit protihluková bariéra, které bude lemovat části obchvatu, kde stojí poblíž domy. A to je téměř po celé trase vedoucí přímo vedle obce.

Zemina vykopaná při stavbě pomůže zase při stavbě parkoviště P+R u olbramovického nádraží na Veselce.

I na radostném očekávání ale leží stín pochybností. Křížení přeložené silnice I/3 poblíž Čapího hnízda, kolem kterého vede silnice na Tomice, zůstane stejně jako nyní úrovňové. Křižovatka by sice měla být přehlednější, ovšem pořád to bude rizikové místo. Jestli jsou obavy na místě, však ukáže až provoz.