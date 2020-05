Právě tam začali se šitím roušek hned, jak bylo jasné, jaký nedostatek jich v zemi je. Přitom nemuseli hledět daleko. Neměli je ani tamní klienti a zaměstnanci.

Proto se také brzy na Janu Pertanovou obrátila pracovnice Městského úřadu ve Vlašimi a informovala ji, že je na úřadě a ve městě velká poptávka po ochranných pomůckách, kterou radnice nestačí uspokojovat. „V centru máme vybavenou textilní dílnu, proto pro nás nebyl problém začít pomáhat,“ uvedla ředitelka.

Benefiční akce začala v ICSS ve středu 18. března v půl osmé ráno. Výzvu k pomoci vyslyšeli také zaměstnanci, kteří nad rámec své práce a společně s klienty vytvořili dokonalou manufakturu. Práci si v ní rozdělilo celkem 17 lidí. Někteří stříhali podle šablon z internetu, jiní žehlili, další navlékali tkalouny a samozřejmě činila se také skupina šiček. Materiál na roušky pocházel z různých zdrojů. Část dodal ústav, přispěla i veřejnost, zaměstnanci či vlašimská Prádelna Kyselý.

„Ale do díla se zapojili i další zaměstnanci, kteří těm, co pracovali v dílně, zajišťovali občerstvení, třeba koláče. Šili jsme od rána do pozdních hodin, a tak i taková pomoc byla přínosná a příjemná,“ připomněla Jana Petranová.

V odlochovickém centru se roušky šijí dodnes. Ne tak intenzivně, jako v počátcích koronavirové krize, ale stále. Zájemci o ně se pořád hlásí. V době největší poptávky od rána do večera pracovala manufaktura celých osm dnů. Problémem se během výroby staly tkalouny. Když došly a nebylo možné je koupit, v Odlochovicích si poradili, improvizovali a pomohla i veřejnost.

Celkem šičky vytvářely čtyři vzory ochranných pomůcek. Kombinace použitých látek přitom vycházela z invence jednotlivých pracovnic. „Pro záchranné složky vznikaly roušky s hasičskými nebo policejními vozy, pro děti zase s dětskými motivy nebo pro pracovníky sociálních služeb byly obyčejné, bílé,“ popsala ředitelka odlochovického centra.

Jeho největším odběratelem se stal Městský úřad ve Vlašimi. Dodání 4500 kusů ocenil také starosta města Luděk Jeništa. Z vlašimské radnice pomoc putovala lékařům, pečovatelům nebo záchranné službě. ICSS šilo i pro Základní školu Jankov, zájemce z okolí, rodinné příslušníky zaměstnanců a samozřejmě i pro klienty ústavu. Těm všem putovalo dalších více než 2500 roušek.

Na jejich vzniku se přímo jako švadlenka podílela i Jana Petranová. „Bylo přínosné být součástí kolektivu a byl to pro mě i relax od mé každodenní běžné administrativní činnosti. Užila jsem si to. Chtěla bych ale poděkovat všem, kteří se na tom podíleli,“ dodala ředitelka ICSS Odlochovice.

