„Vzali jsme si inspiraci právě v Poříčí,“ přiznal nespecký starosta Michal Tyrner s tím, že se lidé z Nespek inspirovali i co se týká zájmu. „Máme zhruba 750 obyvatel a registrovaných k očkování bylo šedesát z nich. Pokud bychom počítali jen dospělé, bude to kolem deseti procent,“ uvedl.

OBRAZEM: Na Benešovsku přibývá míst, kde očkuje mobilní vakcinační tým

Nespecké očkování se odehrálo v kabinách fotbalového hřiště a přineslo zajímavé situace. Pro vůbec první dávku vakcíny Pfizer si přišli lidé narození v roce 1932, 1944 a 1946.

„To mě opravdu velmi překvapilo,“ uvedl starosta. „Kdybychom sem očkovací tým nepozvali, tito lidé by zůstali bez ochrany, protože by kvůli vakcíně určitě nikam nejeli,“ dodal. To, že si pro premiérovou injekci přišli právě senioři, pokládá za známku toho, jak potřebná je práce výjezdního očkovacího týmu.