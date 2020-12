„Odběrové místo přemístíme do prostor, které se nacházejí v bývalém ambulantním rehabilitačním oddělení v budově B ve čtvrtém patře,“ potvrdila hlavní sestra Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Karin Kápičková.

Nové místo bude mít vchod mimo vstup pro běžné pacienty. K testům zájemci přijdou z boku pavilonu Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče. Ten je hned proti parkovišti mezi obchodem a stánkem na zmrzlinu v ulici K Nemocnici. Nepohyblivým pacientům poslouží k přesunu na testovací místo výtah, k němuž se dostanou vchodem z druhé strany budovy, což je před nemocniční vrátnicí vlevo.

„Odběrové místo je připravené. Prostory jsou dostatečně velké a vybavené,“ ujistila Kápičková s tím, že bude k dispozici hned šest čekáren, aby se v jednom místě kumulovalo co nejméně lidí.

Zdravotníci očekávají nával zájemců, protože předpokládají, že se lidé budou chtít otestovat ještě přes vánočními svátky, během nichž navštíví své blízké. Podle hlavní sestry se každý den dostane na 160 až 200 zájemců. I proto by lidé měli raději použit rezervační systém, který funguje prozatím přes nemocniční webové stránky www.hospital-bn.cz „Portál pacienta“. Budou sice moci dorazit i bez předešlého objednání, ale v takovém případě budou zřejmě muset dlouho čekat, než přijdou na řadu.

Odběrové místo pro antigenní testování bude otevřeno každý všední den od 7 do 12 hodin a od 12.30 do 15.30 hodin. Poslední odběr provedou zdravotníci půl hodiny před koncem provozní doby. Kontakt na odběrové místo je 702 153 653 a další informace zveřejňuje nemocnice na svém webu.

Podle informací Ministerstva zdravotnictví by mělo být testovacích míst k dispozici více. Pomoci by mohli i praktičtí lékaři. Ještě v úterý odpoledne však na webu ministerstva při zadání dotazu na seznam odběrových míst k antigenním testům svítila o informace, že probíhá připojování odběrných míst do portálu.

„Data o vytížení odběrných míst jsou prozatím neúplná. Na doplnění průběžně pracujeme, ale je nutná součinnost ze strany poskytovatelů jednotlivých rezervačních systémů odběrných míst na Centrální rezervační systém. Pokud nejsou data o kapacitě k dispozici, proveďte prosím rezervaci přímo dle odkazu v detailu konkrétního odběrového místa,“ znělo ve zprávě na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Žádné bližší informace o zapojení se do antigenního testování neměla den před jeho spuštěním ani týnecká praktická lékařka pro dospělé Alice Čečilová. „Od středy máme testovat, ale pořád nemáme žádné instrukce, kde testy sehnat. V lékárně mi řekli, že mohou objednat jen původní testy za pět set korun. Mám možnost koupit si testy sama, ale nemám žádnou informaci o tom, kdo by mi nákup tohoto materiálu a práci kompenzoval. Předpokládám proto, že mi testy někdo přiveze,“ dodala.

A připomněla, že není jasné ani to, zda zdravotníci za testování dostanou zaplaceno. Jen oděv proti přenosu nemocí stojí téměř tisícovku. A každý den je nutné si vzít nový, sterilní. Testování má přitom trvat každý všední den až do pátku 15. ledna.