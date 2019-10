Po střetu s osobním autem se před půl osmou večer převrátil cisternový kamion převážející palmový olej – a do něho ještě narazila další osobní auta, načež na místě vypukl velký požár. Třebaže plameny přiživovala jen vytékající nafta a nikoli potravinářský olej, který po úniku z cisterny rychle zchladl a tuhnul, oheň dokázal natropit značné škody nejen na zničených vozidlech, ale i na samotné komunikaci.

Místo, které kvůli odstraňování následků nehody bylo neprůjezdné nejen po celou noc, ale uzavřeno zůstalo i řadu hodin během pondělka, načež tam byla dovolená rychlost jízdy snížena na 80 km/h, čekají v pondělí 21. října další omezení. Ve směru na Brno se chystá uzavření jednoho jízdního pruhu kvůli důkladnějším úpravám poškozeného povrchu vozovky. I to však má být pouze provizorní náprava škod, umožňující bezproblémový provoz v zimním období. Na jaře by my mělo následovat definitivní opatření v podobě výměny betonových desek poškozených prasklinami.