/FOTOGALERIE/ Popatnácté se pacienti současní i bývalí, ale také lidé, kteří se „jen“ chtějí zapojit postavili ve čtvrtek 9. ledna o půlnoci na start plavecké štafety v bazénu Rehabilitačního ústavu (RÚ) v Kladrubech. Té dali organizátoři název podle průlivu mezi Evropou a britskými ostrovy. A protože má Kanál La Manche od jednoho břehu k druhému 33600 metrů, plavou tuhle vzdálenost i plavci v Kladrubech.

Patnáctý ročník štafetového plavání Kladrubský La Manche odstartoval ve čtvrtek 9. ledna přesně o půlnoci někdejší pacient, herec Pavel Nový. Byli u toho také ředitel rehabilitačního ústavu Josef Hendrych a fyzioterapeutka a organizátorka Štěpánka Kovářov | Foto: Lumír Kovář

„V přepočtu je to 1344 našich bazénů. Každoročně se této štafety účastní více než stovka plavců,“ potvrdila Štěpánka Kovářová, fyzioterapeutka a jedna z organizátorek s tím, že pro zpestření je akce zaměřena do nějakého stylu. V roce 2018 to byl indiánsko westernový, loni pak první republika Československá a tím letošním Hawaii. Start plavby tradičně obstarává Pavel Nový herec, producent a moderátor.