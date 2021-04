Náměstí by mělo být místem pro shromažďování – a to například při trzích, koncertech či sportovních nebo kulturních akcích. Místo pro takové chvíle ale na Tyršově náměstí není. Svou podobu našlo v polovině minulého století a plocha je plná stromů nebo další zeleně.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Návrh, kterým se radnice zabývá, zdůrazňuje obvod náměstí s volným prostranstvím uvnitř. To by mělo pomoci ke zvýraznění dominantní stavby – kostela sv. Bartoloměje. K němu do nově upravené plochy mají být vysazeny stromy.

Jenže stěžejním předpokladem změn musí být celková úprava dopravního řešení. Z náměstí by se proto mohl stát volný, neprůjezdný a bezpečný veřejný prostor. „Dopravu v centru potřebujeme změnit, protože nechceme, aby nám auta, až bude náměstí obnoveno, náš majetek ničila,“ připomněl starosta Zdeněk Pekárek a dodal, že tuhle záležitost by měl radikálně změnit obchvat, jehož stavbu by v nejbližších letech měl realizovat Středočeský kraj.

Přesto by na náměstí mělo pro auta vzniknout až 45 míst. Pro chodce by mělo dojít k rozšíření chodníků dlážděných žulovou mozaikou.