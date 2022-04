„Během projektu si žáci vybrali témata Cestujeme šetrně, Jíme zdravě a ekologicky, Pořizujeme věci odpovědně, Snížíme spotřebu vody, Zasadíme strom nebo jinou rostlinu. V celém prvním týdnu se témata prolínají, ve druhém už je budou žáci reálně zpracovávat. Bude to týden plnění výzev “ přiblížila akci Daniela Kalinová, ředitelka chotýšanské základní a mateřské školy.

Do projektu se zapojila celá základní škola. Se správným chováním k přírodě se děti neseznamují jen ve třídách z interaktivních panelů nebo při besedování s učiteli. „V rámci projektu máme také výjezdy, třeba na skládku komunálního odpadu, do Vodního světa na Želivce nebo do zámeckého parku ve Vlašimi. V tělocvičně jsme měli také obchůdek bez obalu,“ připomněla ředitelka.

Den Země mají děti vždy jen první dvě vyučovací hodiny, poté se vracejí k běžným předmětům z rozvrhu hodin.

Projekt věnovaný ekologii má škola poprvé. V jeho prvním pololetí slavil velký úspěch projektový měsíc na téma první Československá republika. Jeho vrcholem byla prezentace školáků v dobových kostýmech před rodiči a prarodiči v tělocvičně. „Děláme, co se nám líbí a co se domníváme, že bude pro děti přínosem i do budoucna,“ vysvětlila témata projektových akcí Daniela Kalinová.

Devět ročníků základní školy navštěvuje 219 žáků. Společně s 51 dětmi ve školce je školáků dokonce více, než obyvatel centrální obce Chotýšany.