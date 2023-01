Proč ale obyvatelé Chlumu tak výrazně podpořili právě Andreje Babiše? I na to má Bohuslav Sádovský názor a dlužno dodat že veskrze objektivní. Předně Babišovu podporu vidí jako důsledek situace, která v jeho obci panuje. „Žije tady poměrně dost starých lidí. Za pana Babiše, když byl covid, se právě důchodcům, ale také podnikatelům, dost pomáhalo,“ míní muž, který věkem patří už také ke starší generaci, i když neopomenul zmínit, že tato vláda také penze valorizuje. „Některá jeho prohlášení se mi taky nelíbí, ale je to politik, který má v zahraničí velké renomé,“ míní.

Rozhodla předvolební debata

Podle něj v Chlumu lidé nevolili Petra Pavla kvůli tomu, že ho neznají. Neznají ale ani Danuši Nerudovou i když, jak Bohuslav Sádovský přiznal, jí zpočátku také docela fandil. Nakonec si ale reputaci prý pošramotila při předvolebních debatách v televizi.

Jak obyvatel Chlumu uvedl, domnívá se, že na post prezidenta České republiky má nyní našlápnuto rázněji generál ve výslužbě. A také to, že voliči, kteří v prvním kole podpořili Danuši Nerudovou, podpoří v kole druhém právě Petra Pavla. „Bude to zajímavé i když si myslím, že tak vysoká volební účast ve druhém kole nebude. Tady u nás v Chlumu možná ano, protože při prvním kole byli někteří lidé na zájezdech v cizině a ve druhém kole už budou doma s možností hlasování,“ dodal Bohuslav Sádovský.

Z protizemanovských městských bašt Benešovska si svou linii drží už jen Pyšely

Na téma prezidentských voleb další tři oslovení obyvatelé Chlumu odpovědět nechtěli. A nevysvětlili ani to, z jakého důvodu. Místo povídání raději od vrátek rychle odešli. Obec Chlum leží ve východní části okresu Benešov, zhruba dva kilometry jihozápadně od města Trhového Štěpánova. Žije tam 122 obyvatel a na seznamu voličů je jich zapsaných hned 115. Z nich se prvního kola prezidentských voleb zúčastnilo 98.

Hospoda v obci není

Přirozeným centrem dění obce není v Chlumu hospoda či škola. Ty v obci chybí. Všechno podstatné se ale odehrává v objektu, v němž sídlí obecní úřad i sbor dobrovolných hasičů. „Za dobrého počasí se ale společenské akce konají na hřišti. Děti se tam loučí se školním rokem i s prázdninami, hasiči tam mají své soutěže a tradičně se v červenci grilují krůty. Při tom se sejde téměř celá obec,“ připomněl starosta Chlumu Ladislav Veselý.

Statistické údaje hovoří i o tom, že v Chlumu žije devět dětí do 14 let, dvaaosmdesáti obyvatelům je od 15 do 59 let, pěti pak 60 až 64 let a osmadvaceti 65 a více let.