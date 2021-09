Náklady na přestavbu továrny pro potřeby obce jsou 37,5 milionu korun. Poříčí nad Sázavou akci hradí ze své kasy a úvěru, bez přispění dotace.Termínem odevzdání díla je sice září následujícího roku, starosta ale věří, že hotovo by mohlo být dříve, na začátku léta.

/FOTOGALERIE/ Letos na jaře začali a na podzim příštího roku by chtěli dosáhnout cíle. Právě tak je v Poříčí nad Sázavou stanoven harmonogram prací při přestavbě někdejší továrny Klenoty na bytový dům s ordinacemi lékařů v přízemí.

