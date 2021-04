/FOTOGALERIE/ Bystřické vlakové nádraží patří mezi ta, která se stala po výstavbě IV. železničního koridoru z Prahy na jih Čech pouhou zastávkou. Památkově chráněná stavba chátrá, radnice tam ale chce znovu vrátit život. Souvisí s tím i záměr přivést páteřní autobusovou linku z Jindřichova Hradce do Prahy.

Prostor u bystřického nádraží znovu ožije. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Bystřický starosta Michal Hodík potvrdil, že autobus by měl do centra města poprvé přijet 10. dubna. Od té doby už neprojede po silnici I/3 pouze se zastávkou, z níž to Bystřičtí mají do centra asi kilometr a půl. „Autobus zajede na náměstí a třídou Dr. E. Beneše pojede po zastávce u nádraží dál na Prahu,“ vysvětlil starosta.