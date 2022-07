FOTO: Po silnici teklo pivo. Řidič kamionu špatně odbočil a převrátil návěs

Ještě déle ale pracuje pivovar. Už je to 125 let, co František Ferdinand d´Este výrobu piva v Benešově zahájil. A to také příležitost k oslavám. Ty Pivovar Ferdinand naplánoval na dobu, až se lidé vrátí z prázdnin a dovolených, na druhou zářijovou sobotu. Každý z hostů bude mít možnost ochutnat veškerý sortiment včetně letošního Vídeňského ležáku a speciální čtrnáctky Pěkný číslo, kterou vyvinul pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.

„Na své si přijdou ale také abstinenti. Těm nabídneme tři druhy nealkoholických piv. A děti zase potěšíme třemi druhy limonády Ferdináda – malinovkou, pomerančovou a stále více oblíbenou bezinkovou s mátou,“ připomněl jednatel.

Prosím pivo a jeden půllitr

Pivo si i tentokrát budou moci návštěvníci nechat načepovat do vlastního skleněného půllitru, který bude k dostání přímo v areálu pivovaru.

Zkrátka na slavnostech nepřijdou ani vegetariáni. V nabídce budou masové i veganské burgery, grilované sýry, burgery s hovězím masem nebo trhaným vepřovým, plněné bagety, srbské plejskavice, grilované kýty či kančí klobásy, lívanečky, palačinky naslano i nasladko nebo točené zmrzliny. Nebude chybět ani klasická česká buchta, koláče či čerstvá káva.

„O hudební doprovod se při tom všem postarají oblíbené, převážně místní kapely několika hudebních žánrů. Celý program odstartuje benešovská country kapela Ostří Bobři. Poté přijde na řadu pop-rockový Kaktus Verde, písničkář Štěpán Kojan nebo irský rock z Českých Budějovic v podání Pirates od the Pubs. Kapela The Beautifuls či Dirty Blondes s charismatickou zpěvačkou Danou Yousifovou fanoušky zaujme svým rock´n´rollem a kapela Lahvátor zase pivním rockem,“ dodal Petr Dařílek s tím, že letošní slavnosti okoření i bubenické vstupy Líšamanů a také folk-rocková Bílá nemoc.

Na pivovarském dvoře nebude chybět ani automobilový závodník Adam Králík a jeho unikátní vůz. Zájemci budou moci znovu i na exkurzi humnové sladovny, nově zrekonstruované varny či ležáckých sklepů. Malí budou mít na slavnostech svůj dětský koutek.

Brány pivovarského dvora se otevřou v sobotu 10. září ve 13 hodin.

