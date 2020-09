V benešovské nemocnici zpacifikují ozbrojence. V rámci cvičení

Neobvyklého rozruchu spojeného s vyšší mírou hemžení složek integrovaného záchranného systému si v pondělí 7. září odpoledne bude možno všimnout v areálu benešovské nemocnice. Ač by to tak mohlo na pohled vypadat, nebude to znamenat, že by se stal nějaký malér.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech