Nemocnice je ale podle mluvčího Petra Ballka schopna rychle přebudovat i další dvě oddělení na covidová. „Celkově bychom měli poskytovat péči pacientům na až stovce lůžek,“ potvrdil.

Od pátku 19. listopadu nemocnice také zakázala návštěvy pacientů na všech odděleních. Výjimku mohou při porodu využít partneři rodiček. Příbuzní se rovněž dostanou ke svým blízkým, kteří jsou v terminálním stadiu. Platí to však po dohodě s lékařem.

Problémy v boji s infekcí, které musí benešovská nemocnice nyní také řešit, prohlubuje nedostatek pracovníků. Nemocnici chybí především střední zdravotnický, ale také nezdravotnický personál. Také proto podle krajského radního pro zdravotnictví Pavla Pavlíka patří benešovská nemocnice k těm, které mají podanou žádost o pomoc vojáků Armády ČR.

Řada nemocnic i ve Středočeském kraji se nyní potýká i s nedostatkem monoklonálních léků. Patří k nim i ta v Benešově. „Těchto léků nemáme dostatek,“ přiznal v pondělí 22. listopadu hodinu po poledni ředitel nemocnice Roman Mrva. „Dnes máme posledních pět dávek pro objednané pacienty. Podle aktuálních informací by další léky měly být již v České republice a dnes či zítra by měly být distribuovány do naší nemocnice,“ dodal.

Od pondělí 22. listopadu vedení nemocnice také zrušilo nebo maximálně omezilo plánované operace na odděleních ORL a chirurgie a se stejným opatřením počítá v případě, že dojde k dalšímu nárůstu pozitivních pacientů covid-19, s potřebou intenzivní péče. Takových se v Benešově nyní léčí 30 na covidové jednotce oddělení interny, dva pacienti leží na ARO a jeden na JIP.

A jaký názor mají lékaři na hospitalizace neočkovaných pacientů? Odsuzují je za jejich přístup? „Vůbec ne. Jen tito lidé musí počítat s následky, které očkované potkat nemusejí,“ uvedl lékař, ale nepřál si zveřejnit jméno.

„Jako lékař budu léčit stejně očkovaného i neočkovaného. Dělat mezi pacienty rozdíly, by bylo neetické a myslím, že se k tomu žádný lékař nesníží. Před doktorem jsou si pacienti rovni ať se jedná o masového vraha nebo Ježíše. Pořád je to člověk s nějakým problémem, kvůli kterému hledá u lékaře pomoc. Do toho žádné emoce nepatří. A jestliže jsou někteří zdravotníci nepříjemní, pramení to jen z jejich přepracovanosti,“ míní lékař.

Co jsou monoklonální protilátky proti SARS-CoV-2

Neutralizační monoklonální protilátky proti viru SARS-CoV-2 jsou novou možností terapie COVID-19 pro pacienty s mírným průběhem onemocnění a vybranými rizikovými faktory. Léčbu indikuje praktický lékař nebo jiný ambulantní specialista, pokud pacient splňuje indikační kritéria. Jedná se o ambulantní jednorázové podání intravenózní infúze.

Zdroj: Fakultní nemocnice Bulovka