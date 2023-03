Jeho pacientům je mezi padesáti a šedesáti lety. Většina z nich má kromě vysoké nadváhy také zdravotní potíže kvůli dalším nemocem. Právě proto dorazili i do obezitologické ambulance s cílem snížit váhu nebo se vyhnout opakovaným zdravotním komplikacím.

Vše začne odberem krve

Vstupní vyšetření v obezitologii probíhá celkem standardně. Po pohovoru lékaře s pacientem následuje odběr krve a kontakt s nemocniční nutriční terapeutkou. Ta pacientům sestaví individuální jídelníček. Už po jednom měsíci má kontrola doložit, zda má pacient vůli a tendenci k poklesu své hmotnosti.

„Pokud je pokles váhy alespoň dvě tři kila, můžeme například předepsat přípravek na hubnutí Saxenda,“ řekl lékař s tím, že se jedná o lék obsahující liraglurid, který produkují buňky tenkého střeva. Ten reguluje vstřebávání živin i pocit hladu v mozku. Význam má především v tom, že se člověk nepřejídá, má pocit zasycení, jako kdyby namísto jedné porce snědl dvě.

Podle lékaře mají jeho pacienti velké problémy právě s jídelníčkem. Nedodržují totiž zásadu, že se má jíst více dopoledne a méně odpoledne. Navíc v jídle převažují spíše sacharidy a tuky a lidé se buď přejídají nebo hladoví. Proto zdravotníci sestavují jídelníček tak, aby měl pacient dostatečný příjem bílkovin a jedl po dvou až třech hodinách.

K pacientům Marka Exenbergera patří například padesátiletá žena, která měla srdeční selhání a vážila 145 kilogramů. Během čtyř měsíců zhubla 28 kilogramů. Jiný pacient ve věku přes šedesát let přišel do obezitologie s váhou 163 kilogramů. Za půl roku shodil 30 kilogramů. „V tomto věku je to obdivuhodný výkon,“ chválí lékař.

Jídelníček i psychologická pomoc

Kromě jídelníčku a změny stravovacích návyků může Marek Exenberger pacientům doporučit k podpůrné terapii také psychologickou pomoc. Řada lidí totiž potřebuje impuls i dlouhodobé odhodlání a vůli.

„Mám většinou starší pacienty, jimž narůstala hmotnost deset až patnáct let, ale až nyní, kdy mají zdravotní komplikace, se snaží s tím něco dělat. Měl jsem ale i sedmnáctiletého pacienta, který bohužel přestal chodit na kontroly, protože neměl dostatečnou oporu v rodině,“ dodal lékař.

Do akce musí smluvní partner

Přestože extrémně obézních pacientů v Česku výrazně přibývá, jen málo základen záchranné služby je vybaveno speciálními pomůckami usnadňujícími jejich transport do nemocnice. K těm, co speciální vybavení nemají, patří i ZZS Středočeského kraje, což se pochopitelně vztahuje i na záchranku v okrese Benešov.

„Pro transport velmi těžkých pacientů máme smluvního partnera Trans Hospital, který má k dispozici sanitku XXL a sídlí v Řevnicích,“ sdělila Monika Nováková, tisková mluvčí ZZS Středočeského kraje.

Pokud je ale zapotřebí rychlá pomoc, například při náhlých zdravotních komplikacích a jde o každou minutu, vyjíždí na místo běžná posádka ZZS. Ta podle mluvčí pacienta ošetří, podá mu nezbytně nutné léky, stabilizuje ho a následně zvolí takovou variantu transportu, aby to pro pacienta bylo co nejvíce bezpečné a komfortní. S velmi těžkými pacienty, kteří se ale do běžné sanity vejdou, zdravotníkům pomáhají s přemístěním do vozidla také hasiči.