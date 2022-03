V benešovské nemocnici chybí lékaři a sestry. Zdravotníci z Ukrajiny to nezmění

V současné době také sídla na Benešovsku, která potřebují realizovat své investiční záměry často narážejí na kapacitní nedostatečnost stavebních firem. To by se sice mohlo s příchodem Ukrajinců změnit, i když už před válkou na mužích z východu téměř stálo naše stavebnictví, ale rozhodně příliv běženců nebude všespásný. Už také proto, že do Česka dorazily do bezpečí před válkou především ženy a děti, zatímco muži brání vlast.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Buriánek

Zařadit do pracovního procesu všechny, kteří se zaměstnání budou snažit najít, však bude přes to všechno nemožné. A nepovede se to například ani Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov. V té momentálně schází, jak lékaři, tak zdravotní sestry. „Standardně poptáváme zhruba pět lékařů napříč obory a také přibližně deset zdravotních sester,“ potvrdil mluvčí nemocnice Petr Ballek. Situace, o níž mluvčí hovoří není rozhodně nové. Kvůli hledání dlouhodobě „nedostatkových“ sester dokonce před několika lety podniklo vedení ústavu výjezd na Ukrajinu. Ale záměr se dotáhnout do konce nepodařilo. Do cesty se postavila až příliš rozbujelá byrokracie. Zdravotnické vzdělání z Ukrajiny totiž není kompatibilní se vzděláním v Česku, jehož standardy korespondují s těmi v ostatních zemích Evropské unie. K tomu se ale ještě přidává bariéra jazyková. Přes to všechno benešovská nemocnice několik lidí z východu nakonec přece jen zaměstná. FOTO: Přístavbě chirurgického pavilonu v benešovské nemocnici přeje počasí „Naše nemocnice je v rámci svých kapacit připravena zaměstnat pět ukrajinských uprchlíků na pozici pomocník/pomocnice na úklid,“ sdělil mluvčí ústavu s tím, že k Rudolfovi a Stefanii jsou zároveň schopni přijmout pět uprchlíků ze zdravotnickým vzděláním. „Na pomocné práce ve zdravotnictví,“ upřesnil Petr Ballek s tím, že uprchlíci se zdravotnickým vzděláním nemohou podle aktuálně platných zákonů vykonávat svá zdravotnická povolání bez patřičných oprávnění.