Právě s ním musí město, až do schválení rozpočtu řádného, počítat. Pro už „rozeběhnuté“ investiční akce to téměř nic neznamená, ale jiné to je pro záležitosti čekající na startu. Město totiž může každý měsíc v rámci rozpočtového provizoria proinvestovat pouze jednu dvanáctinu ročních výdajů. Další překážku zahájení stavby pak přinesou termíny stanovené zákonem. Třeba v rámci výběrového řízení na zhotovitele.