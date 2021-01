Bez dodávky vody se kvůli havárii vodovodu v benešovské ulici U Mlýna ocitla celá tato lokalita. Vodohospodářská společnost, která havárii likvidovala a opravovala vodovod, předpokládala, že zprovoznění by mělo přijít kolem pondělní 13. hodiny.

Poplatky v Pyšelích lze platit od pondělí 18. ledna

Obyvatelé Pyšel mohou poplatky pro letošní rok začít posílat na konto města od pondělí 18. ledna. Platit lze osobně v pokladně úřadu nebo bezhotovostně převodem na účet města. Žadatelé, kteří chtějí letos změnit objem odpadových nádob, musí vyplnit a zaslat na radnici nové prohlášení a to nejpozději do pátku 15. ledna. Tiskopis lze jednoduše najít na úvodní stránce webu města. Při platbě za likvidaci komunálního odpadu převodem si obyvatelé musí pro známku, kterou pak vylepí na popelnici, dojít do pokladny městského úřadu. Chovatelé psů by také měli vědět, že letos za prvního psa zaplatí do městské kasy 300 korun a za druhého a dalšího pak o 150 korun více. Důchodci platí za prvního psa jen 150 korun.