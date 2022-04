Další tři první třídy s celkem 90 žáčky sestaví kantoři v ZŠ Jiráskova. Tam k zápisu dorazilo celkem 108 dětí.

Šestapadesát budoucích prvňáčků přišlo do ZŠ Na Karlově a z tohoto počtu vyplývá, že by tam měli letos otevřít jen dvě první třídy. Jenže v úterý 12. dubna proběhne ve školách ještě dodatečný zápis pro děti, které se například kvůli onemocnění nemohly k zapsání dostavit v řádném termínu.

„U nás se také informovali rodiče, že nebudou přijatí na školu, kde byli u zápisu a zda mohou přijít k nám. Podle počtu dětí na dodatečném zápisu a po schůzce zástupců všech tří benešovských škol v úterý 19. dubna budeme vědět více, pak eventuálně můžeme uvažovat o otevření tří prvních tříd,“ uvedl ředitel ZŠ Na Karlově Svatopluk Česák.

Zápisy měla také Základní škola a Praktická škola Benešov v Hodějovského ulici. Přišly k němu celkem čtyři děti. Tam vzhledem k malému počtu žáků spojují vyučování prvního a druhého ročníku.

Vzhledem k velké obsazenosti benešovských škol není jisté, zda se do prvních tříd dostanou také děti z Ukrajiny. Aby to tak bylo, muselo by ministerstvo školství povolit výjimky v počtu žáků ve třídách nebo jejich počtu ve školách.