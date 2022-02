O pár let později, kdy v bytech v DPS došlo k přirozené obměně nájemníků, ti noví strážníkům pět tlačítek vrátili. „S poklesem průměrného věku nových nájemníků klesl i zájem o nouzová tlačítka. Vysvětlovali to tím, že si mohou pomoc přivolat mobily,“ připomněl tehdejší zkušenost velitel Městské policie Benešov Radek Stulík.

Nyní je ale situace zcela odlišné od doby před dvěma lety. O tlačítka je dokonce enormní zájem. Benešov ho však není schopen plně uspokojit. Na vině jsou ceny, které v posledních letech značně stouply.„ Velmi se zvýšila cena zámků,“ potvrdil Stulík. „Vybavení jednoho bytu univerzálním zámkem s olivkou, kouřovým hlásičem a nouzovým tlačítkem vyjde na téměř pět tisíc korun,“ vysvětlil šéf strážníků.

Právě ke strážníkům na pult centralizované ochrany putuje signál vysílaný nouzovým tlačítkem. Stálá služba pak vyšle na místo hlídku. Zhruba třikrát za měsíc. Strážníci s sebou nenosí těžké svazky klíčů od všech bytů, ale mají klíč jediný – univerzální. Díky speciálnímu zámku nelze dveře zevnitř zamknout a nechat klíč v zámku, aby se tam nikdo nedostal. Zámek je totiž zevnitř napevno osazen takzvanou olivkou, jíž se dveře zamykají.

Na nouzová tlačítka Benešov dokázal najít peníze díky rozpočtovému opatření, přesunům peněz z méně potřebné kapitoly do té potřebnější. Za 150 tisíc korun koupil třicet bezpečnostních sad. Zájemců je však kolem stovky. Někteří ani nežijí v DPS, ale v některém z běžných bytových domů, většinou panelových. I tam lze nouzová tlačítka nainstalovat.

Jenže vzhledem k tomu, že je nutné jejich spojení s pultem centrální ochrany, jsou v DPS vysílače, které signál z tlačítka přesměrují na místo určení. Signál dosáhne i do blízkého okolí DPS, za zdi sousedního, vysílači nepokrytého objektu už však ne. Pokrytí by znamenalo další navýšení ceny systému, a to zhruba o devět tisíc korun, což je cena vysílače.