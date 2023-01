Právě prostřednictvím sociálních sítí nemocnice vyzývala případné dárce k vyšší aktivitě, a to se nakonec poměrně povedlo.

„V lednici máme zásoby na zhruba několik dní. Proto vyzýváme dárce, aby přišli, abychom si opět udělali zásoby,“ uvedla v pondělí ráno vedoucí laborantka Jiřina Kloudová s tím, že už během dopoledne se přihlásily desítky dárců mezi nimiž byli i prvodárci.

Foto: Demolice kasáren bude pokračovat. Benešov tu plánuje byty i školu

Podle vedoucí laborantky oddělení vydává výzvy v průběhu roku standardně několikrát, a to zejména proto, když dochází určitá krevní skupina. „Leden bývá vždy trochu slabší, a tak budeme rádi, pokud se dárci přihlásí i na další odběrové dny,“ dodala.

V případě, že by se benešovské nemocnici nepodařilo zásoby krve doplnit, vypomohly by jí ostatní transfuzní stanice. Chod oddělení ale ohrožen z nedostatku krve není. Do této situace se transfuzní stanice dostala z důvodu velkého počtu pacientů, kteří potřebovali krev.

„Za poslední tři týdny bylo mnoho operací a akutních zákroků, kdy jsme museli vydat hodně krve. I přesto, že v prosinci lidé přišli darovat, měli jsme i mimořádné odběry, krevní zásoby byly minimální,“ doplnila Jiřina Kloudová.

Během roku 2022 se uskutečnilo 5 200 odběrů, včetně krevní plazmy, což bylo více než v roce 2021. Naposledy měla transfuzní stanice Nemocnice Rudolfa a Stefanie přes pět tisíc odběrů krve, ovšem bez plazmy, v období před pandemií covid-19.